Este vídeo contiene imágenes reales y falsas: así se desinforma sobre la crisis en Ceuta
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Mientras Ceuta trata de recuperar poco a poco la normalidad, en redes sociales continúan difundiéndose imágenes de la crisis vivida en los últimos días tras la entrada masiva, de forma irregular, de más de 50.000 personas desde Marruecos. Una táctica de desinformación es combinar imágenes reales y falsas, como un video publicado en X por un eurodiputado polaco que acumula más de 4 millones de visualizaciones y se ha compartido 40.000 veces. Dos de las secuencias que muestra no están grabadas en Ceuta. Te lo explicamos.
"Horror en España. Unas 20 víctimas mortales, calles en llamas, tiendas y casas saqueadas, españoles golpeados y humillados. Servicios impotentes. Ciudadanos abandonados a su suerte. Así termina la ideología izquierdista", afirma el mensaje publicado el 31 de julio acompañado de un video de 1 minuto y 12 segundos que muestra hasta ocho secuencias diferentes. Dos de ellas son falsas.
En VerificaRTVE hemos verificado las imágenes que componen el vídeo difundido por el eurodiputado polaco Maciej Wąsik en su cuenta de X. Por ejemplo, hemos geolocalizado en este punto de Ceuta las imágenes del minuto 00:40 que muestran una multitud de personas saliendo de una tienda de 'comestibles'. Además, hemos corroborado que el fotograma en el que aparece un joven que ha trepado hasta la ventana de un edificio e intenta abrirla (minuto 00:46) se registra en la calle Doctora Soraya de Ceuta (35.88129456,-5.34297731) y circula al menos desde el 30 de julio. El Faro de Ceuta publicó en su perfil de Facebook este otro vídeo que muestra la misma escena desde otro punto de vista al informar de que un vecino de Loma Colmenar denunció la entrada de dos personas con un bebé en una vivienda de la calle Doctora Soraya "tras romper una ventana a patadas". Sin embargo, no todas las imágenes que aparecen en el vídeo viral corresponden a Ceuta.
Al menos dos de los vídeos se registran en Marruecos, no en España.
En los minutos 00:08 y 00:31 de la grabación difundida por Maciej Wąsik se muestran imágenes de disturbios en una calle por la noche. En el primer vídeo vemos a jóvenes situados al lado de una rotonda lanzando objetos y, en el segundo, un coche y una furgoneta ardiendo.
Ninguno de estos dos vídeos se grabó en España, son disturbios en la ciudad portuaria de Beni Enzar, en Marruecos, cerca del paso fronterizo con Melilla. Geolocalizamos las imágenes en este punto de la localidad Beni Enzar, situada en el nordeste de Marruecos (35.265274, -2.932117). Los disturbios que vemos en las imágenes se producen en torno a esta rotonda que conecta la avenida Hassan II y la avenida Massira. La cadena catarí Al Jazeera difundió estas imágenes relacionadas del mismo suceso, situándolo también en Beni Enzar en la noche del 30 de julio.
En la secuencia del minuto 00:08 aparece un furgón policial con los distintivos de la policía de Marruecos, como puedes comprobar en esta imagen de Getty Images. Además, en la imagen inferior puedes observar los elementos coincidentes que nos permiten geolocalizar las imágenes en este punto de la ciudad marroquí Beni Enzar con Google Earth.
Imágenes de incidentes fronterizos en el lado de Marruecos, no en Melilla
La secuencia del minuto 00:31, en la que se ven un coche y una furgoneta ardiendo en una calle. A pesar de los mensajes que han difundido la falsedad de que este vídeo se graba en Melilla (España), estas imágenes corresponden a los disturbios que se registraron el 30 de julio en Beni Enzar, en Marruecos.
Estas imágenes las difundió Al Jazeera al informar de "enfrentamientos cerca de la frontera de Marruecos con España" el 30 de julio, cuando "se incendiaron coches cerca del paso fronterizo" de Beni Enzar, entre Melilla y la provincia de Nador en Marruecos. En la imagen inferior puedes ver las similitudes entre el vídeo difundido por el eurodiputado polaco Maciej Wąsik en su perfil de X y la grabación de Al Jazeera. Como contamos en RTVE Noticias, la frontera de Melilla reabrió el sábado 1 de agosto su paso fronterizo con Marruecos después de 36 horas cerrado tras un intento de entrada a la ciudad autónoma el 30 de julio.
Geolocalizamos las imágenes en este punto de la localidad marroquí de Beni Enzar (35.265274, -2.932117). Los disturbios que vemos en las imágenes se producen en torno a esta rotonda que conecta la avenida Hassan II y la avenida Massira. Puedes ver los elementos coincidentes entre las imágenes que ofrece Google Maps y el vídeo de redes sociales en la siguiente imagen.
Estos incidentes fronterizos han derivado en decenas de detenciones por parte de las autoridades marroquíes. Medios de Marruecos y Melilla han informado de decenas de detenidos en Nador tras los disturbios que tuvieron lugar en las inmediaciones del paso fronterizo de Beni Enzar, en el lado marroquí de la frontera con Melilla.