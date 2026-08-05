Este vídeo contiene imágenes reales y falsas: así se desinforma sobre la crisis en Ceuta

Mientras Ceuta trata de recuperar poco a poco la normalidad, en redes sociales continúan difundiéndose imágenes de la crisis vivida en los últimos días tras la entrada masiva, de forma irregular, de más de 50.000 personas desde Marruecos. Una táctica de desinformación es combinar imágenes reales y falsas, como un video publicado en X por un eurodiputado polaco que acumula más de 4 millones de visualizaciones y se ha compartido 40.000 veces. Dos de las secuencias que muestra no están grabadas en Ceuta. Te lo explicamos.

"Horror en España. Unas 20 víctimas mortales, calles en llamas, tiendas y casas saqueadas, españoles golpeados y humillados. Servicios impotentes. Ciudadanos abandonados a su suerte. Así termina la ideología izquierdista", afirma el mensaje publicado el 31 de julio acompañado de un video de 1 minuto y 12 segundos que muestra hasta ocho secuencias diferentes. Dos de ellas son falsas.

En VerificaRTVE hemos verificado las imágenes que componen el vídeo difundido por el eurodiputado polaco Maciej Wąsik en su cuenta de X. Por ejemplo, hemos geolocalizado en este punto de Ceuta las imágenes del minuto 00:40 que muestran una multitud de personas saliendo de una tienda de 'comestibles'. Además, hemos corroborado que el fotograma en el que aparece un joven que ha trepado hasta la ventana de un edificio e intenta abrirla (minuto 00:46) se registra en la calle Doctora Soraya de Ceuta (35.88129456,-5.34297731) y circula al menos desde el 30 de julio. El Faro de Ceuta publicó en su perfil de Facebook este otro vídeo que muestra la misma escena desde otro punto de vista al informar de que un vecino de Loma Colmenar denunció la entrada de dos personas con un bebé en una vivienda de la calle Doctora Soraya "tras romper una ventana a patadas". Sin embargo, no todas las imágenes que aparecen en el vídeo viral corresponden a Ceuta.