Marlaska vuelve a Ceuta para analizar la crisis migratoria dos semanas después de la entrada masiva

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, vuelve a Ceuta para analizar la situación de la crisis migratoria y reunirse con los mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Justo este jueves se cumplen dos semanas de la entrada masiva a la ciudad autónoma, que vivió la llegada de más de 70.000 personas en pocas horas.

Esta situación ha llevado al presidente de la Ceuta, Juan Jesús Vivas, a pedir al Estado un "mando único" para gestionar la situación e intentar agilizar los trámites de expulsión de estas personas, que se encuentran en situación irregular.

Los últimos días, Vivas ha dicho que la ciudad autónoma "cada día está peor" y ha exigido más implicación del Ejecutivo central. Por ejemplo, ha solicitado la instalación de un centro de internamiento para las personas migrantes y también más efectivos de policía, fiscalía, justicia y extranjería.

La visita este jueves de Marlaska sigue la estela de los desplazamientos que han hecho a Ceuta esta última semana otros ministros: el lunes visitó la ciudad autónoma el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; el martes fue el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y este miércoles ha acudido la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En su visita, Robles ha defendido la soberanía de Ceuta y Melilla después de escuchar nuevas declaraciones del Gobierno de Marruecos, en las que ponían en cuestión que estas dos localidades sean españolas. "Tiene que quedar muy claro, Ceuta y Melilla no son españolas, son españolísimas. A Ceuta y a Melilla no se las toca", ha asegurado Robles.