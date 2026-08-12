Robles defiende que Ceuta y Melilla son "españolísimas" y dice que lo sucedido el día 30 "no puede volver a ocurrir"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha desplazado este miércoles a Ceuta para transmitir un mensaje muy conciso: "Tiene que quedar muy claro, Ceuta y Melilla no son españolas, son españolísimas. A Ceuta y a Melilla no se las toca". Con estas palabras, Robles responde en parte a las declaraciones que ha hecho en las últimas horas el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, que en una entrevista ha dicho que queda "pendiente" la soberanía de ambas ciudades.

Robles ha visitado la ciudad autónoma para reunirse con su presidente, Juan Jesús Vivas, para analizar la situación de la crisis migratoria, con más de 10.000 personas todavía en la calle según el propio Vivas. Tras este encuentro, la titular de Defensa ha explicado que el Ejército permanecerá en Ceuta para labores de "presencia y disuasión".

También ha apuntado que lo sucedido el día 30 "no puede volver a ocurrir". "Cualquier agresión a Ceuta o a Melilla es una agresión a España entera", ha incidido, y ha insistido en que debe caer "todo el peso de la ley" contra las mafias que pudieron alentar la entrada masiva de finales de julio.

Por su parte, Vivas ha insistido en que Ceuta "cada día está peor" y ha pedido a la ministra "más medios" para agilizar los trámites que permitan la expulsión de las personas irreguilares que se encuentran en la ciudad autónoma. "Sigo sin comprender como en una situación de máximo riesgo aquí no se ha producido un despliegue de medios de cuerpos y fuerzas seguridad acorde y proporcional. Tendría que haber una respuesta inmediata y contundente", ha dicho.

Asimismo, ha agredecido a Robles su visita, "que tiene una relevancia especial", y ha dicho que comparten que lo sucedido a finales de julio no fue "una crisis migratoria". "La ministra coincide con nosotros que lo vivido el día 30 de julio fue algo más grave, porque fue un atentado contra la integridad territorial de España", ha insistido.

Vecinos ceutíes trasladan a la ministra sus preocupaciones Tras la reunión entre la ministra de Defensa y el presidente de Ceuta, Robles ha atendido a diferentes ciudadanos ceutíes que han querido trasladarle sus críticas y preocupaciones. Una mujer ha denunciado que los militares de Ceuta están "indignados" con la actuación del Gobierno central que, según asegura, "les tuvo 48 horas esperando". La ministra de Defensa, Margarita Robles, consuela a Pepi, una vecina de Ceuta, tras su reunión con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Gabriela Sardá Núñez Europa Press/Gabriela Sardá Núñez Otra ciudadana ha explicado que se siente "abandonada", "frustrada", y con miedo. Ha manifestado que la normalidad que aseguran desde el Gobierno no existe: "¿Qué normalidad es? ¿Qué no te puedas ir a la playa? ¿Qué no puedas salir tranquila? ¿Qué cierras tu casa y no quieres salir?", ha comentado. La vecina ceutí ha puesto en valor el trabajo del presidente Vivas, asegurando que "es el padre de todos" que "siempre ha mirado mucho" por los ciudadanos de la ciudad autónoma. También se podía oír, por parte de otros residentes, gritos que pedían la dimisión de la titular de la cartera de Defensa, aunque también otros ceutíes han puesto en valor que “diera la cara” y hablara con la ciudadanía.

Marlaska dice que se trabaja en nuevos elementos para proteger la frontera El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha referido este miércoles a una hipotética nueva entrada masiva de personas migrantes en Ceuta, y ha asegurado que España se prepara para evitar imágenes como la de finales de julio. En esrte sentido, ha dicho que el Gobierno está "monitorizando las redes" y los medios de información para detectar un nuevo intento de cruce masivo. Asimismo, ha explicado que se está trabajando con "lealtad" con Marruecos y que se estén implementando nuevos elementos para proteger la frontera. Marlaska también ha reiterado que "no hay sitio en España" para los que intentan entrar irregularmente y ha advertido a las "mafias" que no se trasladará a ninguna persona a la península que haya llegado a Ceuta de manera irregular.