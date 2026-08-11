El PP avanza que Robles comparecerá la semana que viene en el Senado para tratar la crisis migratoria en Ceuta

El PP ha avanzado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá finalmente la semana que viene en el Senado para tratar la crisis migratoria en Ceuta y la respuesta que ofreció su departamento los días 30 y 31 de julio, cuando entraron miles de personas a la ciudad autónoma de manera irregular. Robles estaba convocada para este jueves, pero finalmente expondrá su versión ante los senadores el martes 18 de agosto.

El Partido Popular registró las comparecencias de los ministros de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores en el Senado días después de la entrada masiva en Ceuta para que el Gobierno diera explicaciones en sede parlamentaria. Desde el Ejecutivo, sin embargo, movieron ficha y solicitaron que estos ministros rindieran cuentas a petición propia en el Congreso la última semana de agosto y evitar así duplicidades.

Esto generó un choque institucional y la advertencia del presidente del Senado de que no acudir a una citación puede acarrerar "consecuencias legales".

Con el movimiento conocido este martes, la titular de Defensa se desmarcaría de Fernando Grande-Marlaska y de José Manuel Albares, que ya han anunciado que no irán al Senado sino que solo darán explicaciones en el Congreso. Marlaska, de hecho, debía de comparecer este miércoles a las 11 horas de la mañana, pero su equipo de comunicación ya ha avanzado que a esa misma hora se reunirá en Madrid con los responsables autonómicos de Protección Civil por el eclipse.

Los populares acusan a Grande-Marlaska y Albares de "rebeldía democrática" por no querer acudir a la Cámara Alta para hablar de Ceuta. Asimismo, piden que "dejen de menospreciar al Senado y cumplan con su responsabilidad, compareciendo en las Comisiones convocadas de forma extraordinaria ante una situación de emergencia nacional".