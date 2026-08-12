Marlaska confirma el plante al Senado para hablar de Ceuta y el PP le acusa de "desobediencia"

El Gobierno ya avanzó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no acudiría al Senado para hablar de la crisis en Ceuta y este miércoles se ha confirmado el plante a la Cámara Alta. Marlaska había sido citado por el PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, para que explicara las medidas y la actuación de su ministerio durante la crisis migratoria, pero el Ejecutivo anunció que solo acudiría al Congreso a finales de agosto para dar explicaciones y evitar así "duplicidades".

El presidente de la comisión de Interior del Senado, Fernando Martínez-Maíllo, ha evidenciado la ausencia del ministro apuntado a su "silla vacía". "Constatar que el ministro del Interior no está. La silla vacía del ministro creo que es injustificable y una falta de respeto al Senado e incumple una obligación constitucional y legal", ha dicho. A la comisión tampoco han asistido los senadores del PSOE, dejando sus asientos vacíos en la comisión.

Martínez-Maíllo ha avanzado que la ausencia del ministro es un acto de "desobediencia" y que, en el marco de sus competencias como presidente de la comisión de Interior, adoptará las decisiones "política o legales que sean necesarias para que este acto no quede sin las debidas consecuencias".

Asimismo, el senador popular ha remarcado que el Gobierno y el ministro deben respetar "la labor de control parlamentario de ambas cámaras", sin dar prioridad al Congreso por delante del Senado. "Que se celebren comparecencias a finales de agosto en el Congreso no inmpide que se puedan realizar antes en el Senado. Un ministro no puede elegir a la carta a qué cámara acude", ha remarcado.

Marlaska: "No hay ninguna voluntad de incumplimiento" Mientras se ha desarrollado la comisión de Interior del Senado, Fernando Grande-Marlaska se ha reunido en Madrid con miembros de Protección Civil para hablar de los preparativos del eclipse. Preguntado por los periodistas por su ausencia en la Cámara Alta, el titular de Interior ha aseguado que no hay "ninguna voluntad de incumplimiento" y que dará explicaciones en el Congreso el 28 de agosto. El presidente de la Comisión de Interior del Senado, Fernando Martínez-Maíllo, evidencia la ausencia y la "silla vacía" del ministro de interior, Fernando Grande Marlaska. Ricardo Rubio Ricardo Rubio / Europa Press "Ya se contestó al Senado sobre la imposibilidad de asistencia por este periodo por circunstancias que no hace falta subrayar", ha asegurado. "No hay ninguna voluntad de incumplimiento, sino la voluntad de seguir cumpliendo nuestras responsabilidades como Ejecutivo y hacia el parlamento", ha insistido. Fuentes del PSOE en el Senado han criticado que el PP haya hecho este miércoles un "uso partidista" de la Cámara Alta "manteniendo una comisión cuando el compareciente ya había manifestado su voluntad de comparecer primero en el Congreso para informar sobre lo sucedido en Ceuta". "El PP reformó unilateralmente el Reglamento del Senado para pervertir la función constitucional que tiene encomendada esta Cámara y convertirla en una herramienta de conflicto permanente y no de cooperación y colaboración institucional", resumen las mismas fuentes.