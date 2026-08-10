Vivas pide al Gobierno un centro de internamiento para las personas migrantes en Ceuta y agilizar su expulsión

Once días más tarde de la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta, la situación continúa preocupando a las autoridades locales. Según su presidente, Juan Jesús Vivas, todavía permanecen entre 8.000 y 11.000 personas en situación irregular en la ciudad autónoma. Para analizar la situación, Vivas se ha reunido este lunes con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a quien le ha trasladado su petición para que el Gobierno active un plan que permita a Ceuta "volver a la normalidad".

Según Vivas, el Ejecutivo central debería habilitar con carácter "urgente" un nuevo centro de internamiento para personas extranjeras, para que "estén confinados y tengan restringida la libertad de movimiento hasta que se culminen los expedientes de expulsión". El presidente ceutí ha remarcado que esto debe ser "una cuestión del Estado" y que el Gobierno local "colaborará".

La petición de este nuevo centro debería acabar con la sensación de "inseguridad" que, según Vivas, se vive en Ceuta. "Son miles de personas deambulando por la calles, miles de personas sin techo, generando inseguridad, siendo un alto riesgo para la convivencia", ha dicho a los medios tras la reunión con el ministro Torres.

"Si se logra de manera ugente, se conseguirá que las necesidades vitales las tengan cubiertas y que no estén en nuestras calles y que se pueda tramitar con mayor facilidad los expedientes de expulsión", ha insistido Vivas. También ha dicho que se necesitan más medios para facilitar estos expedientes, con refuerzos de personal de extranjería, fiscalía, justícia y policía.

Las palabras de Vivas llegan más de una semana después de que miles de personas cruzaran la fronteras los días 30 y 31 de julio. Muchos de ellos hacen su vida en espacios como la playa del Trampolín, ya que los centros de acogida se encuentran saturados. Algunas de las imágenes que se pueden observar estos días son de tiendas de campaña en el litoral, así como cabañas hechas con todo tipo de materiales.

El Gobierno apuesta por la reagrupación familiar El Gobierno admite escuchar las peticiones de Ceuta y centra su actuación en intentar avanzar en la filiación de los menores no acompañados y trabajar en el reagrupamiento familiar para que vuelvan a su país de origen. Así lo ha manifestado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras reunirse este lunes con Vivas en Ceuta. Según él, el reagrupamiento debe ser "la prioridad", aunque ha reconocido que "no es un proceso fácil" porque depende en parte de la colaboración que quiera prestar el Reino de Marruecos. El ministro Torres también ha anunciado que este martes se desplazará a la ciudad el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y que la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo hará "posteriormente". Defensa ordena cancelar los permisos a los militares destinados en Ceuta a partir del 13 de agosto La reunión de este lunes se ha producido un día después de que miles de ceutíes se hayan manifestado para reclamar una solución a la crisis migratoria que allí se vive. Más de 10.000 personas según la organización y algo más de 5.000 según la Policía Nacional, han querido mostrar unidad y pedir una respuesta efectiva por parte de las autoridades.