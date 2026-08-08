Vivas asegura que la situación en Ceuta es "insostenible" e insiste en el retorno a Marruecos de "todos los que entraron"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha pedido al Gobierno más recursos para hacer frente a la situación "insostenible" en la ciudad tras la llegada masiva de migrantes el pasado 30 de julio procedentes de Marruecos y ha pedido el retorno "de todos los que entraron" desde el país norteafricano. Según Vivas, se calcula que entre 8.000 y 11.000 migrantes permanecen en la ciudad autónoma, entre ellos numerosos menores.

"No sabemos aún el número de menores que hay. A la ministra le hemos ratificado que vamos a cumplir con la ley. Hemos quedado en seguir trabajando, hacer recuento de menores y montar una estrategia", ha dicho tras mantener este sábado una reunión con la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Regreso a Marruecos a través del Tarajal En declaraciones a los medios tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Ciudad, Vivas ha defendido que la solución pasa por el retorno a Marruecos de todas las personas que llegaron a Ceuta durante la avalancha y que permanecen en la ciudad. “La única salida es Marruecos, a través de la frontera del Tarajal”, ha afirmado, antes de advertir de que quienes continúan en Ceuta deben saber que “aquí no va a haber papeles” ni “salidas a la península”. El presidente ceutí ha considerado que el retorno constituye una “tabla de salvación” para la ciudad porque permitiría evitar que quede abierta una expectativa que pueda favorecer la repetición de situaciones similares en el futuro. “Si esto no se hace, quedará abierta la expectativa y quedará abierta una incertidumbre insoportable para el futuro, para la estabilidad y para el desarrollo de nuestra ciudad”, ha advertido. 01.20 min Continúa el proceso de filiación de menores migrantes en Ceuta Para hacer posible esta solución, el presidente de la ciudad autónoma ha hecho una serie de demandas al Gobierno central, que ha resumido en tres aspectos. En primer lugar, el aumento de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, según ha señalado, "están haciendo una gran labor, pero la situación es precaria y hacen falta más agentes". También un refuerzo de los medios materiales y humanos destinados al área de extranjería, con el objetivo de que los retornos puedan producirse “de manera lo más rápida posible”. Y, en tercer lugar, el mantenimiento del Ejército en la ciudad autónoma para reforzar la sensación de seguridad. "Es necesario blindar las fronteras con todas las garantías y seguridad. No puede ser que la frontera de Europa esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España para que no vuelva a repetirse", ha asegurado. Vivas ha reclamado al Ejecutivo que se ajuste "a la realidad" de lo que se vive en la ciudad: "Hemos estado oyendo al Gobierno decir que Ceuta había vuelto a la normalidad. No se puede decir que hay normalidad cuando no la hay". Los vicepresidentes de Vox no acudirán a la Sectorial de Infancia sobre menores extranjeros no acompañados de Ceuta "La incompetencia del Gobierno el dia de la avalancha fue clamorosa", ha lamentado. También ha afirmado que le sorprende que se diga que Marruecos ha colaborado de forma activa.