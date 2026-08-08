La crisis migratoria de Ceuta, en 'Informe Semanal'

'Informe Semanal' analiza cómo la normalidad todavía está lejos de llegar a Ceuta, una ciudad que se encuentra al límite. Se calcula que unos 72.000 inmigrantes entraron irregularmente desde Marruecos. La mayoría han regresado de forma voluntaria, pero miles de personas que cruzaron la frontera siguen en las calles de la ciudad. Preocupa especialmente la situación de centenares de menores que deambulan solos, muchos de ellos escondidos por miedo a ser devueltos. Más de 1.000 ya han sido registrados por la Policía en el sistema de acogida y se han habilitado algunos espacios, entre ellos dos colegios de manera temporal para los más pequeños.

Las primeras reubicaciones se harán en las próximas semanas y la Fiscalía ha advertido que actuará si las comunidades autónomas ponen trabas o rechazan el reparto de los menores. La Armada ha reforzado su despliegue en Ceuta con dos fragatas y también han llegado más refuerzos de Policía Nacional. Cuatro ministros, los titulares de Defensa, Presidencia, Interior y Exteriores, comparecerán en el Congreso la última semana de agosto para dar detalles sobre su gestión en la crisis migratoria. Además, el Gobierno ignorará el intento del PP de celebrar los debates la próxima semana en la Cámara Alta.

‘Reconstruir Venezuela’ El programa vuelve a mirar al país que hace mes y medio fue golpeado por un doblete sísmico que dejó más de 6.000 muertos y miles de desaparecidos, agravando una situación humanitaria ya deteriorada. Hoy el país vive atrapado entre dos desafíos: la reconstrucción y afrontar una posible transición a la democracia. Para Miguel Ángel Martínez Meucci, profesor y consultor político, “va a ser muy difícil la reconstrucción. Es necesario implementar todo lo necesario para el crecimiento económico, pero esto necesita instituciones confiables”. Tras la captura de Nicolás Maduro en enero por fuerzas estadounidenses, Delcy Rodríguez tomó las riendas del país. “Delcy ha comprendido perfectamente las reglas de juego que le ha marcado el Gobierno de Estados Unidos. Sabe que sin el beneplácito de Trump, sus días en la presidencia de Venezuela están contados”, asegura Leticia Ruiz, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. El juicio por narcotráfico a Maduro en Nueva York está fijado para mediados del próximo año. Mientras, el chavismo resiste con tímidas medidas de apertura. Pero sigue habiendo amenazas y 383 presos políticos, según la ONG Foro Penal. “Existen la persecución, las amenazas, ese estado amenazante que te puede venir un día tocar la puerta para llevarte preso”, cuenta Miguel Ángel Suárez, presidente de los centros universitarios de la Universidad Central de Venezuela. El chavismo y una parte de la oposición han iniciado una mesa de diálogo. Ha sido impulsada por EE.UU., que decidió que fuera Dinorah Figuera, expresidenta de la Asamblea Nacional, quien lidere por parte de la oposición estas conversaciones. En la mira, atender la emergencia del terremoto y acordar una hoja de ruta hacia la transición democrática. En el primer cara a cara acordaron prolongar este ciclo de negociaciones hasta el día 12. Mientras, Donald Trump considera que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones. La gran ausente en este proceso es la principal fuerza de la oposición, liderada por María Corina Machado. “Su presencia y la del partido Vente Venezuela en el país es un problema para el régimen”, señala el abogado Tomás Arias Castillo, fundador de esa formación liberal. Una ola de expectativas se abre, pero es tímida y mirada con escepticismo. Y sujeta a los tiempos y deseos de Washington.