El lunes 10 de agosto Silvia Intxaurrondo regresa a 'La Hora de La 1' y Aida Bao se incorpora a 'Mañaneros 360'

RTVE sigue apostando este verano por profesionales que están demostrando su solvencia y teniendo buena acogida al frente de sus principales magacines. A partir del lunes 10 de agosto, Aida Bao se unirá a Adela González en ‘Mañaneros 360’ para hacerse cargo de la parte de actualidad política y de la mesa de análisis, coincidiendo con el regreso de Silvia Intxaurrondo a ‘La Hora de La 1’.

Aida Bao ha presentado ‘La Hora de La 1’, junto a Álex Barreiro, desde el 29 de junio. Más de un mes durante el cual el programa de actualidad ha mantenido su liderazgo incuestionable en audiencia, mejorando sus datos del verano pasado con un nuevo récord histórico en cuota y espectadores para un mes de julio: un 22,2% de cuota de pantalla, 399.000 espectadores y 1.448.000 contactos en La 1. Al sumar la audiencia en el Canal 24 horas el dato asciende al 24,8%, 445.000 espectadores y 1.633.000 contactos, su mejor cuota histórica. El 20 de julio consiguió su récord histórico tanto en La 1 (32,1%) como en simultáneo (35,4%).

Durante este mes, el equipo de ‘La Hora de La 1’ han tenido que afrontar coberturas destacadas, como la de la crisis migratoria en Ceuta o la trágica oleada de incendios forestales. En torno a esta última, el programa realizó un especial en la zona cero de los fuegos que asolaron Madrid y Ávila, con Aida Bao en directo desde algunas de las localidades más afectadas.

Adela González y Aida Bao copresentarán 'Mañaneros 360' desde el lunes 10 de agosto ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA

A partir del lunes la periodista aportará a ‘Mañaneros 360’ la amplia experiencia adquirida durante su trayectoria en prensa, radio o televisión, incluido su periodo al frente de ‘Malas lenguas’ el verano pasado. Ella se encargará del tramo de información política y moderará la mesa de análisis del programa, mientras Adela González seguirá comandando la parte de actualidad social y entretenimiento.