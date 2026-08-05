RTVE se llena de estrellas: el cine de verano brilla este fin de semana en La 1

RTVE ofrecerá un fin de semana cargado de cine español e internacional, con géneros para todos los gustos. Destacan los estrenos de ‘La voz del sol’ y ‘Verano en diciembre’, con Carmen Machi como protagonista; un nuevo ciclo de ‘Superestrellas’, esta vez dedicado a Kevin Costner; y dos títulos más de corte romántico. La oferta más variada de cine para un fin de semana de verano muy especial.

Sábado 8 de agosto en prime time: ‘La noche de Carmen Machi’ A las 22:00 horas se estrenará ‘La voz del sol’. Ambientada en 1965, presenta a Maruja (Carmen Machi) y Manolo (Karra Elejalde), un matrimonio republicano exiliado en París tras la Guerra Civil. Ambos trabajan como empleados domésticos para la familia del embajador estadounidense. Un día, su vida da un vuelco cuando Maruja es diagnosticada con una enfermedad terminal. Al recibir la noticia, ambos deciden volver a Pamplona en plenos Sanfermines, donde deberán saldar cuentas del pasado. Y después, otro estreno. ‘Verano en diciembre’ es el debut en cine de la dramaturga y directora Carolina África, quien adapta su obra teatral homónima, galardonada con un premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca en 2012. En la película, Carmen Machi da vida a Teresa, la religiosa matriarca de un hogar caótico donde conmemora junto a sus hijas el aniversario de la muerte del padre. Ellas son Bárbara Lennie, Victoria Luengo, Irene Escolar y Beatriz Grimaldos.

Domingo 9 con Kevin Costner en la sobremesa y la tarde Un nuevo ciclo de ‘Superestrellas’, esta vez con Kevin Costner, conquista el domingo en La 1 con doble ración de cine después del Telediario 1. Primero, un gran clásico, ‘El guardaespaldas’, con el que su director, Mick Jackson, elevó el thriller romántico de los 90 hasta el máximo éxito en las taquillas, donde recaudó 411 millones de dólares partiendo de un presupuesto de 25 millones. Costner es el exagente secreto reconvertido en guardaespaldas que deberá proteger a la superestrella musical Rachel Marron, interpretada por la icónica Whitney Houston. Y a continuación, en ‘No hay salida’, Kevin Costner es un comandante de la Marina de los EE.UU. que se convierte en víctima de un complot criminal tras iniciar una aventura romántica con la esposa de su jefe, el Secretario de Defensa a quien da vida Gene Hackman.