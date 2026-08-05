El juicio por la fusión de Paramount y Warner Bros. comenzará en marzo de 2027

Una juez federal ha fijado el día 2 de marzo de 2027 como el inicio del juicio en el que se evaluará la adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD) por parte de Paramount, en respuesta a una demanda presentada por 12 estados que acusan al acuerdo de crear monopolio.

El conglomerado de medios Paramount Skydance aceptó a finales del mes pasado congelar la transacción de fusión con Warner Bros. Discovery hasta junio del 2027, mientras la Justicia de EE.UU. examina una demanda que intenta bloquear el acuerdo de 110.000 millones de dólares.

La jueza Araceli Martínez-Olguín ha establecido este martes que el juicio comenzará el próximo 2 de marzo y se prolongará durante 12 días hábiles. La fecha establecida por la magistrada representa un nuevo revés para Paramount, que había solicitado el inicio del juicio para noviembre, argumentando que una demora prolongada pone en riesgo la fusión, según documentos judiciales citados por la CNN.

Paramount debe pagar a los accionistas de WBD aproximadamente 7 millones de dólares por cada día transcurrido después del 30 de septiembre sin que se haya cerrado la operación, de acuerdo con la cadena estadounidense de noticias.