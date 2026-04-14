Bardem, Jane Fonda y otras 1.500 estrellas de Hollywood firman contra la compra de Warner por Paramount
- Argumentan que esta operación "intensificaría aún más la concentración de un panorama mediático ya de por sí limitado"
- Coinciden en que erosionaría la producción y la distribución independientes
Estrellas de Hollywood de primer nivel como los directores Denis Villeneuve, David Fincher o Yorgos Lanthimos, las actrices Jane Fonda, Kristen Stewart o Emma Thompson y actores como Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Ben Stiller o Javier Bardem se encuentran entre los más 1.500 miembros de la industria cinematográfica que han firmado una carta contra de la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance.
"Como cineastas, documentalistas y profesionales de toda la industria del cine y la televisión, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra firme oposición a la propuesta de fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery", comienza el texto que puede leerse en BlockTheMerger. "Esta operación intensificaría aún más la concentración de un panorama mediático ya de por sí limitado, reduciendo la competencia en un momento en que nuestras industrias -y las audiencias a las que servimos- menos pueden permitírselo", continúa.
El resultado de esta compra se reduciría a "menos oportunidades para los creadores, menos empleo en todo el ecosistema de producción, mayores costes y una menor oferta para el público tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo", añade el texto que expone argumentos en contra de dicha fusión. "Nuestra industria ya se encuentra bajo una fuerte presión, en gran parte debido a anteriores oleadas de concentración empresarial. Hemos sido testigos de un acusado descenso en el número de películas producidas y estrenadas, así como de una reducción en la variedad de historias que reciben financiación y se distribuyen", argumenta.
Las producciones independientes, en peligro
El texto añade que, cada vez más, "un pequeño número de grandes compañías decide qué se produce y en qué condiciones, dejando a los creadores y a las empresas independientes con menos opciones para sostener su actividad profesional". "La concentración de los medios ha acelerado la desaparición de las películas de medio presupuesto, ha erosionado la distribución independiente, ha colapsado el mercado de ventas internacionales, ha eliminado la participación significativa en los beneficios y ha deteriorado el reconocimiento en los créditos en pantalla", añade.
mujer hecha a sí misma
Javier Bardem es uno de los actores españoles que ha asistido a la gala de
los Oscars en Los Ángeles.
Durante su paso por la Alfombra Roja ha mostrado su rechazo a la guerra en
Oriente y Medio su apoyo
al pueblo palestino.
El cine hay que celebrarlo, evidentemente, da de comer
a muchísima gente, pero bueno, también hay que aprovechar este altavoz para
hablar de las cosas
su apoyo al pueblo palestino
usé en el año 2003, hace 23 años con la guerra ilegal de Irak.
Estamos en las mismas,
es otra guerra ilegal matando gente inocente basados en mentiras se cumplen
"En conjunto, estos factores amenazan la sostenibilidad de toda la comunidad creativa. Esto incluye poner en riesgo la vida profesional de decenas de miles de trabajadores que forman parte de esa comunidad, en su mayoría integrados en pequeñas empresas y compañías independientes insertadas en economías y comunidades locales de todo el país", expone la misiva. "Nos preocupa profundamente que existan señales de apoyo a esta fusión que priorizan los intereses de un pequeño grupo de poderosos actores por encima del bien público general. La integridad, la independencia y la diversidad de nuestra industria se verían gravemente comprometidas", sostienen en el texto.
Las estrellas que han firmado esta carta argumentan que la competencia es "esencial" para una economía saludable y una democracia sana, pero agregan que también lo son "una regulación y una aplicación de la ley bien meditadas".
"Afortunadamente, alguien está tomando medidas al respecto. Según se informa, el fiscal general de California, Rob Bonta, y sus colegas de otros estados están examinando la fusión y considerando emprender acciones legales para bloquearla", alega, indicando que aún es posible que la fusión entre Paramount y Warner no salga adelante. "Agradecemos su liderazgo y estamos dispuestos a apoyar todos los esfuerzos para preservar la competencia, proteger el empleo y garantizar un futuro vibrante para nuestra industria, para la cultura estadounidense y para nuestro producto de exportación más significativo", concluye el texto.
Votación decisiva el 23 de abril
WBD votará el próximo 23 de abril sobre la propuesta de Paramount Skydance para adquirir la compañía por 111.000 millones de dólares (algo más de 94.000 millones de euros al cambio de hoy), una operación cuya finalización está prevista para el primer trimestre de 2026, sujeta a la aprobación de los accionistas y a las autorizaciones regulatorias, incluida la del Departamento de Justicia de EE.UU.
El consejo de administración de WBD recomendó por unanimidad a los accionistas votar a favor de la fusión con Paramount (empresa matriz de CBS, CBS News, Paramount Pictures, Paramount+, BET y Nickelodeon, entre otras), por lo que se espera que la operación salga adelante. Estas marcas se unirían a las que ya posee WBD, entre las que están HBO y HBO Max, los estudios de cine y televisión de Warner Bros., y canales como CNN, TBS, TNT, HGTV y Discovery+.
El pasado 24 de febrero, Paramount elevó su oferta de compra de 30 a 31 dólares por acción en un intento de superar a Netflix, que también aspiraba a hacerse con la compañía y cuya propuesta había sido inicialmente valorada por WBD.
Adam McKay, Alan Cumming, Alyssa Milano, Boots Riley, Bryan Cranston, Cynthia Nixon, Damon Lindelof, David Fincher, Denis Villeneuve, Elliot Page, Glenn Close, Jane Fonda, JJ Abrams, Jason Bateman, John Leguizamo, Lin-Manuel Miranda, Margaret Cho, Mark Ruffalo, Noah Wyle, Patti Lupone, Ramy Youssef, Javier Bardem, Rosario Dawson, Rosie O'Donnell, Ted Danson, Tiffany Haddish, Tig Notaro, Catherine Keener o Yorgos Lanthimos, son algunos de los más de un millar de firmantes de la misiva.