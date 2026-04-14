Bardem, Jane Fonda y otras 1.500 estrellas de Hollywood firman contra la compra de Warner por Paramount

Estrellas de Hollywood de primer nivel como los directores Denis Villeneuve, David Fincher o Yorgos Lanthimos, las actrices Jane Fonda, Kristen Stewart o Emma Thompson y actores como Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Ben Stiller o Javier Bardem se encuentran entre los más 1.500 miembros de la industria cinematográfica que han firmado una carta contra de la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance.

"Como cineastas, documentalistas y profesionales de toda la industria del cine y la televisión, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra firme oposición a la propuesta de fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery", comienza el texto que puede leerse en BlockTheMerger. "Esta operación intensificaría aún más la concentración de un panorama mediático ya de por sí limitado, reduciendo la competencia en un momento en que nuestras industrias -y las audiencias a las que servimos- menos pueden permitírselo", continúa.

El resultado de esta compra se reduciría a "menos oportunidades para los creadores, menos empleo en todo el ecosistema de producción, mayores costes y una menor oferta para el público tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo", añade el texto que expone argumentos en contra de dicha fusión. "Nuestra industria ya se encuentra bajo una fuerte presión, en gran parte debido a anteriores oleadas de concentración empresarial. Hemos sido testigos de un acusado descenso en el número de películas producidas y estrenadas, así como de una reducción en la variedad de historias que reciben financiación y se distribuyen", argumenta.

Las producciones independientes, en peligro El texto añade que, cada vez más, "un pequeño número de grandes compañías decide qué se produce y en qué condiciones, dejando a los creadores y a las empresas independientes con menos opciones para sostener su actividad profesional". "La concentración de los medios ha acelerado la desaparición de las películas de medio presupuesto, ha erosionado la distribución independiente, ha colapsado el mercado de ventas internacionales, ha eliminado la participación significativa en los beneficios y ha deteriorado el reconocimiento en los créditos en pantalla", añade. 00.37 min Transcripción completa mujer hecha a sí misma Javier Bardem es uno de los actores españoles que ha asistido a la gala de los Oscars en Los Ángeles. Durante su paso por la Alfombra Roja ha mostrado su rechazo a la guerra en Oriente y Medio su apoyo al pueblo palestino. El cine hay que celebrarlo, evidentemente, da de comer a muchísima gente, pero bueno, también hay que aprovechar este altavoz para hablar de las cosas su apoyo al pueblo palestino usé en el año 2003, hace 23 años con la guerra ilegal de Irak. Estamos en las mismas, es otra guerra ilegal matando gente inocente basados en mentiras se cumplen Javier Bardem lleva el 'No a la guerra' a la gala de los Oscar "En conjunto, estos factores amenazan la sostenibilidad de toda la comunidad creativa. Esto incluye poner en riesgo la vida profesional de decenas de miles de trabajadores que forman parte de esa comunidad, en su mayoría integrados en pequeñas empresas y compañías independientes insertadas en economías y comunidades locales de todo el país", expone la misiva. "Nos preocupa profundamente que existan señales de apoyo a esta fusión que priorizan los intereses de un pequeño grupo de poderosos actores por encima del bien público general. La integridad, la independencia y la diversidad de nuestra industria se verían gravemente comprometidas", sostienen en el texto. Las estrellas que han firmado esta carta argumentan que la competencia es "esencial" para una economía saludable y una democracia sana, pero agregan que también lo son "una regulación y una aplicación de la ley bien meditadas". Netflix abandona su oferta para comprar Warner Bros y deja un escenario favorable para Paramount "Afortunadamente, alguien está tomando medidas al respecto. Según se informa, el fiscal general de California, Rob Bonta, y sus colegas de otros estados están examinando la fusión y considerando emprender acciones legales para bloquearla", alega, indicando que aún es posible que la fusión entre Paramount y Warner no salga adelante. "Agradecemos su liderazgo y estamos dispuestos a apoyar todos los esfuerzos para preservar la competencia, proteger el empleo y garantizar un futuro vibrante para nuestra industria, para la cultura estadounidense y para nuestro producto de exportación más significativo", concluye el texto.