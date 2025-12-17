Warner rechaza la opa de Paramount y defiende el acuerdo con Netflix
- El consejo de administración de la compañía cree que el valor es "insuficiente"
- En contraste, la fusión con la plataforma Netflix se ve más rentable y segura
El consejo de administración de Warner Bros. Discovery ha rechazado por unanimidad la opa formulada por Paramount Skydance al considerar que no beneficia a sus accionistas y no mejora el acuerdo de fusión suscrito con Netflix, ha informado el grupo de entretenimiento en un comunicado.
Por ello, el órgano colegiado de la compañía recomienda a sus accionistas que no acudan a la oferta pública de adquisición de Paramount de 108.400 millones de dólares y defiende el acuerdo de fusión con Netflix.
Según Warner, después de una "cuidadosa evaluación" de la opa formulada por Paramount, el consejo ha concluido que su valor es "insuficiente" y acarrea "importantes riesgos y costes". La cúpula de Warner recalca que, en su opinión, el proyecto de fusión con Netflix "representa un valor superior y más seguro" para los propietarios de sus títulos bursátiles.
"Engaño constante"
En una carta a los accionistas, divulgada en un documento regulatorio, el consejo asegura que Paramount había "engañado constantemente" a los accionistas de Warner Bros. al afirmar que su oferta en efectivo de 30 dólares por acción estaba totalmente garantizada o "respaldada" por la familia Ellison, liderada por el multimillonario y director ejecutivo de Oracle, Larry Ellison.
"No garantiza, y nunca ha garantizado", escribió el consejo sobre la garantía de la oferta de Paramount, señalando que esta presentaba "numerosos y significativos riesgos". Paramount busca adquirir la totalidad de WBD, mientras que Netflix pretende hacerse con los estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO.
El consejo considera la oferta de Paramount "inferior" al acuerdo de fusión con Netflix. La oferta de 27,75 dólares por acción del gigante del streaming por los estudios de cine y televisión de Warner Bros., su catálogo y el servicio HBO Max es un acuerdo vinculante que no requiere financiación de capital y cuenta con sólidos compromisos de deuda, según escribió la junta directiva.
Compromiso o fideicomiso
La semana pasada, Paramount presentó su caso directamente a los accionistas de Warner Bros., argumentando que ha logrado una financiación sólida para respaldar su oferta, con 41.000 millones de dólares en capital nuevo asegurado por la familia Ellison y RedBird Capital, y 54.000 millones de dólares en compromisos de deuda de Bank of America, Citi y Apollo.
El consejo de Warner Bros. Discovery replica que la oferta más reciente de Paramount incluye un compromiso de capital "para el cual no existe ningún tipo de compromiso de la familia Ellison", sino el respaldo de un fideicomiso revocable Lawrence J. Ellison "desconocido y opaco", cuyos activos y pasivos no se divulgan públicamente y están sujetos a cambios.
"A pesar de que WBD les ha reiterado repetidamente la importancia de un compromiso de financiación total e incondicional de la familia Ellison... la familia Ellison ha decidido no respaldar la oferta de PSKY", escribió el consejo de Warner Bros. "Un fideicomiso revocable no sustituye a un compromiso garantizado por un accionista mayoritario".