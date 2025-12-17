Warner rechaza la opa de Paramount y defiende el acuerdo con Netflix

El consejo de administración de Warner Bros. Discovery ha rechazado por unanimidad la opa formulada por Paramount Skydance al considerar que no beneficia a sus accionistas y no mejora el acuerdo de fusión suscrito con Netflix, ha informado el grupo de entretenimiento en un comunicado.

Por ello, el órgano colegiado de la compañía recomienda a sus accionistas que no acudan a la oferta pública de adquisición de Paramount de 108.400 millones de dólares y defiende el acuerdo de fusión con Netflix.

Según Warner, después de una "cuidadosa evaluación" de la opa formulada por Paramount, el consejo ha concluido que su valor es "insuficiente" y acarrea "importantes riesgos y costes". La cúpula de Warner recalca que, en su opinión, el proyecto de fusión con Netflix "representa un valor superior y más seguro" para los propietarios de sus títulos bursátiles.

"Engaño constante" En una carta a los accionistas, divulgada en un documento regulatorio, el consejo asegura que Paramount había "engañado constantemente" a los accionistas de Warner Bros. al afirmar que su oferta en efectivo de 30 dólares por acción estaba totalmente garantizada o "respaldada" por la familia Ellison, liderada por el multimillonario y director ejecutivo de Oracle, Larry Ellison. "No garantiza, y nunca ha garantizado", escribió el consejo sobre la garantía de la oferta de Paramount, señalando que esta presentaba "numerosos y significativos riesgos". Paramount busca adquirir la totalidad de WBD, mientras que Netflix pretende hacerse con los estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO. El consejo considera la oferta de Paramount "inferior" al acuerdo de fusión con Netflix. La oferta de 27,75 dólares por acción del gigante del streaming por los estudios de cine y televisión de Warner Bros., su catálogo y el servicio HBO Max es un acuerdo vinculante que no requiere financiación de capital y cuenta con sólidos compromisos de deuda, según escribió la junta directiva.