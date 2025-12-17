La Vuelta 2026 se presenta en Mónaco con muchas incógnitas por despejar

La 81ª edición de la Vuelta a España se presenta este miércoles en Mónaco, lugar donde se lanzará la carrera el 22 de agosto de 2026 con una contrarreloj de 9,6 kilómetros por las calles del Principado, para terminar en Granada el 13 de septiembre. Puedes seguir la presentación en directo en Teledeporte y RTVE Play a partir de las 19:00 horas.

Después de Lisboa y Piamonte, la Vuelta comenzará fuera de sus fronteras por tercer año consecutivo. Esta vez el turno le corresponde a Mónaco, escenario de una contrarreloj de donde saldrá el primer maillot rojo.

La salida de la crono se tomará en la Plaza del Casino y recorrerá sus puntos más emblemáticos, como el puerto de Fontvieille, el Chapiteau du Cirque, por donde pasarán los corredores, el Estadio Louis II y la llegada en la meta del Gran Premio de Fórmula 1.

La primera etapa tendrá la salida junto al Jardin Exotique y finalizará en territorio francés. Entre las posibilidades de la edición 2026 está la opción de Andorra como paso previo a España.