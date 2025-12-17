La Vuelta 2026 se presenta en Mónaco con muchas incógnitas por despejar
- La carrera comenzará fuera de sus fronteras por tercer año consecutivo con una contrarreloj en el Principado
- La presentación de La Vuelta 2026 en directo en Teledeporte y RTVE Play a las 19:00 horas
La 81ª edición de la Vuelta a España se presenta este miércoles en Mónaco, lugar donde se lanzará la carrera el 22 de agosto de 2026 con una contrarreloj de 9,6 kilómetros por las calles del Principado, para terminar en Granada el 13 de septiembre. Puedes seguir la presentación en directo en Teledeporte y RTVE Play a partir de las 19:00 horas.
Después de Lisboa y Piamonte, la Vuelta comenzará fuera de sus fronteras por tercer año consecutivo. Esta vez el turno le corresponde a Mónaco, escenario de una contrarreloj de donde saldrá el primer maillot rojo.
La salida de la crono se tomará en la Plaza del Casino y recorrerá sus puntos más emblemáticos, como el puerto de Fontvieille, el Chapiteau du Cirque, por donde pasarán los corredores, el Estadio Louis II y la llegada en la meta del Gran Premio de Fórmula 1.
La primera etapa tendrá la salida junto al Jardin Exotique y finalizará en territorio francés. Entre las posibilidades de la edición 2026 está la opción de Andorra como paso previo a España.
Granada, última parada de la Vuelta
La organización de la Vuelta podría centrar el recorrido en la vertiente mediterránea y Andalucía, que podría ver al pelotón en la totalidad de sus 8 provincias.
Será una edición fiel a su sello montañoso, con finales en alto y alicientes en cada una de las 21 etapas, en la que posiblemente se incluya una crono larga en el sur. Madrid no acogerá la última etapa; lo hará en su lugar Granada, con el reclamo de La Alhambra como símbolo artístico.
El vencedor de la Vuelta a España 2025 fue el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) en una accidentada edición, que vivió la suspensión de varios finales de etapa a causa de manifestaciones propalestinas por parte de numerosos aficionados, que protestaron enérgicamente contra la participación del equipo Israel-Premier Tech.