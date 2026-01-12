Paramount demanda a Warner para exigirle información mientras mantiene su oferta hostil para hacerse con ella

Paramount Skydance (PSKY) ha presentado este lunes una demanda contra Warner Bros. Discovery (WDB) para exigirle más información mientras continúa presionando con su oferta hostil para adquirir la compañía de medios y entretenimiento, según han anunciado varios medios especializados. De esta forma, intenta torpedear la unión de Warner con el gigante del entretenimiento Netflix.

En una carta enviada a los accionistas de WBD, el consejero delegado de Paramount, David Ellison, ha anunciado que se ha presentado esta demanda ante el Tribunal de Cancillería del estado de Delaware (EE.UU.). Solicita a la justicia que "ordene a Warner Bros. Discovery proporcionar todos los datos necesarios para que los accionistas puedan tomar una decisión sobre si aceptar o no la oferta".

La petición llega solo unos días después de que la junta directiva de Warner recomendara a los accionistas rechazar la última oferta de Paramount por considerarla "insuficiente". Paramount propuso en su nueva oferta llegar hasta los 30 dólares por acción, dos dólares más que la ocasión anterior. Pero Warner aboga por la oferta de Netflix como "la más favorable" para los inversores.

El pasado mes de diciembre, Warner anunció un acuerdo con la plataforma Netflix para la venta de su negocio de estudios y de streaming, en una operación valorada en unos 72.000 millones de dólares, lo que equivale a 61.500 millones de euros. Tras hacerse público este pacto con Netflix, Paramount dio a conocer su propia oferta hostil para hacerse con el control de Warner.

Ahora, con la demanda arranca un nuevo capítulo en la pugna abierta por lograr la supremacía en el entretenimiento digital. Paramount intenta evitar que Netflix se convierta en un monopolio adquiriendo al gigante Warner. Quien consiga, finalmente, hacerse con el control total de WDB logrará una posición más que ventajosa en el futuro empresarial de Hollywood.