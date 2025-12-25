Compra de Warner por Netflix: todo lo que supone y debes saber

Es un terremoto para Hollywood —otro más— la plataforma de streaming Netflix cierra la compra de la mítica productora Warner Bros. Discovery. Como en cualquier gran película, esta fusión entre dos titanes del entretenimiento ha llegado con giros inesperados y sorpresas de última hora.

¿Qué quiere Netflix? La plataforma pionera del streaming, con sus más de 300 millones de suscriptores, busca poner la mano sobre los activos más valiosos de Warner Bros. Discovery. Tanto con HBO Max —su gran rival en la guerra del streaming— con todo su catálogo de series (Game of Thrones, Succession, Euphoria), como con Warner y su histórica biblioteca, que cuenta con grandes clásicos del cine como Ciudadano Kane o Casablanca, además de sagas modernas como Harry Potter. ““ Con esta adquisición, Netflix busca convertirse en la mayor productora de Hollywood. Si la operación se realiza, el servicio de streaming podría multiplicar su catálogo por siete: pasando de 13.000 títulos actualmente a casi 75.000, sumando todas las creaciones de Warner y HBO.

¿Y las leyes antimonopolio? Esta compra no es solo una oportunidad de negocio; también podría suponer un cambio estructural en la industria del entretenimiento. Netflix podría alcanzar un dominio casi absoluto del streaming en Estados Unidos, generando un monopolio en el sector al reducir la competencia y la elección de los consumidores. En Estados Unidos, hasta el presidente Donald Trump ha dejado claro que "no cabe duda" de que el acuerdo "podría ser un problema" y ha hecho saber su intención de "estar involucrado en esa decisión". Tanto demócratas como republicanos han mostrado dudas. La senadora demócrata Elizabeth Warren, figura central de la izquierda estadounidense, ha calificado el acuerdo de "pesadilla antimonopolio". Tim Scott, senador republicano, ha enviado una carta instando al Departamento de Justicia (DOJ) y a la Comisión Federal de Comercio (FTC) a llevar a cabo "una rigurosa revisión antimonopolio […] o incluso una demanda para frenar la operación". Esta situación recuerda a la compra, también polémica, de 21st Century Fox por Walt Disney Company, anunciada en 2017 y que hasta 2019 no se materializó tras un largo proceso jurídico con el objetivo de cumplir las normas antimonopolio.

¿Qué tiene que ver Paramount con todo esto? La compra de Warner se convirtió en batalla cuando Paramount irrumpió con una OPA hostil de última hora. Netflix había puesto sobre la mesa 82.000 millones de dólares para quedarse con los activos clave. Paramount, en cambio, lanzó una OPA valorada en 108.000 millones, que abarcaba mucho más: además de los estudios y el catálogo digital, incluía las cadenas lineales y canales informativos como CNN y Discovery Global. El consejo de Warner, sin embargo, rechazó la propuesta y se mantuvo firme en su apoyo a Netflix, convencido de que su plan era más viable y menos conflictivo ante los reguladores. Paramount lanza una opa hostil para comprar Warner Bros Discovery por 93.000 millones de euros En un último intento por inclinar la balanza, Paramount ha anunciado reforzar su propuesta con un aliado de peso: Larry Ellison. El fundador de Oracle y padre de David Ellison, CEO de Paramount, se ha comprometido a garantizar personalmente 40.000 millones de dólares para respaldar la oferta. Con este movimiento, la compañía busca convencer a los accionistas de Warner de que su propuesta —más ambiciosa y respaldada por capital sólido— es la opción más segura frente a la de Netflix. Aún queda por ver si este golpe de efecto resultará exitoso para Paramount.