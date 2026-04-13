Booking sufre un ciberataque y confirma el robo de datos personales de algunos de sus clientes

La plataforma de reservas turísticas Booking ha notificado este lunes a sus usuarios del robo de información personal en relación a sus reservas tras sufrir un ciberataque por parte de "terceros no autorizados", según ha confirmado a varias agencias de noticias. Ante esta situación, la compañía recomienda a sus clientes mantenerse alerta ante posibles estafas.

La empresa, sin embargo, destaca que no se ha accedido en ningún caso a información financiera de los clientes. Los datos expuestos, según ha infomado, pueden incluir detalles de la reserva y nombres, correos electrónicos, direcciones, números de teléfono asociados a la reserva y cualquier dato compartido con el alojamiento.

"Recientemente detectamos actividad sospechosa que implicaba que terceros no autorizados pudieran acceder a cierta información de reservas de algunos clientes", ha explicado la plataforma en un comunicado. "Booking.com nunca solicitará a los clientes que compartan datos de tarjetas de crédito por correo electrónico, teléfono, WhatsApp o mensaje de texto, ni que realicen transferencias bancarias que difieran de la política de pago indicada en la confirmación de la reserva", ha añadido.