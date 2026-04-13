Booking sufre un ciberataque y confirma el robo de datos personales de algunos de sus clientes
- La compañía, con sede en los Países Bajos, no ha precisado cuántos clientes se han visto afectados por el incidente
- Booking confirma que los estafadores no han accedido a información financiera
La plataforma de reservas turísticas Booking ha notificado este lunes a sus usuarios del robo de información personal en relación a sus reservas tras sufrir un ciberataque por parte de "terceros no autorizados", según ha confirmado a varias agencias de noticias. Ante esta situación, la compañía recomienda a sus clientes mantenerse alerta ante posibles estafas.
La empresa, sin embargo, destaca que no se ha accedido en ningún caso a información financiera de los clientes. Los datos expuestos, según ha infomado, pueden incluir detalles de la reserva y nombres, correos electrónicos, direcciones, números de teléfono asociados a la reserva y cualquier dato compartido con el alojamiento.
"Recientemente detectamos actividad sospechosa que implicaba que terceros no autorizados pudieran acceder a cierta información de reservas de algunos clientes", ha explicado la plataforma en un comunicado. "Booking.com nunca solicitará a los clientes que compartan datos de tarjetas de crédito por correo electrónico, teléfono, WhatsApp o mensaje de texto, ni que realicen transferencias bancarias que difieran de la política de pago indicada en la confirmación de la reserva", ha añadido.
Medidas preventivas
Como medida preventiva, Booking ha enviado un correo electrónico a sus clientes actualizando los números PIN -códigos personales de acceso- vinculados a las reservas para reforzar la seguridad. El e-mail enviado a los usuarios también alerta de posibles intentos de fraude, como correos electrónicos o llamadas de personas que se hacen pasar por la plataforma o por los alojamientos.
RTVE Noticias ha tenido acceso a uno de estos mensajes enviados a los clientes. "Recientemente detectamos actividad sospechosa en relación a varias reservas y de inmediato tomamos medidas para contener el problema. A día de hoy, según los resultados de nuestra investigación, la información a la que se ha accedido podría incluir datos de la reserva, el nombre o nombres, correos electrónicos, direcciones, números de teléfono asociados a la reserva y cualquier dato que hayas podido compartir con el alojamiento", explica la empresa.
"Si has recibido algún correo electrónico o alguna llamada telefónica sospechosa, podría provenir de personas con malas intenciones que se hacen pasar por el alojamiento o por Booking.com", remarcan.
En estos momentos, la compañía con sede en los Países Bajos no ha precisado cuántos clientes se han visto afectados por el incidente, ni durante cuánto tiempo pudieron los atacantes acceder a los sistemas, ni la fecha exacta en la que se produjo el acceso no autorizado a los datos de los clientes.