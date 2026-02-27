Netflix abandona su oferta para comprar Warner Bros. y deja un escenario favorable para Paramount

El gigante del entretenimiento Netflix ha anunciado este jueves que se retira de la batalla por adquirir Warner Bros. Discovery (WBD, en inglés) tras la nueva oferta presentada esta semana por su rival en esta puja, Paramount Skydance (PSKY).

Netflix "ha declinado aumentar su oferta por Warner Bros.", tras haber recibido una notificación WBD "indicando que su junta directiva ha determinado que la última puja de PSKY constituye una 'propuesta superior' según los términos del acuerdo de fusión vigente" entre ambas compañías, ha indicado la empresa codirigida por Ted Sarandos en un comunicado.

Aunque la transacción negociada el pasado diciembre entre Netflix y WBD "había generado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria", el precio requerido para igualar la última oferta de PSKY "ya no es financieramente atractivo", ha agregado el gigante del entretenimiento. "Es por ello que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance", ha sentenciado el escrito.