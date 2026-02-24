Paramount plantea una nueva oferta para hacerse con Warner
- La "propuesta revisada" aprieta el pulso con Netflix, con la que Warner ya cerró un acuerdo
- De momento, se desconoce el importe para la nueva opa, aún en revisión
Warner Bros. Discovery (WBD) ha confirmado este martes haber recibido una "propuesta revisada" de Paramount Skydance Corporation (PSKY) para adquirir la totalidad de las acciones ordinarias en circulación del propietario de HBO Max.
El consejo de administración de la compañía de entretenimiento ha confirmado que están "revisando" esa nueva oferta con sus asesores financieros y legales y que, posteriormente, informarán a los accionistas. De momento, no han precisado el importe sobre la mesa, aunque hace una semana Warner apuntó que un representante de Paramount había sugerido la disposición de esta compañía a elevar su propuesta a 31 dólares por acción.
"El acuerdo de fusión con Netflix sigue vigente y el consejo mantiene su recomendación a favor de la transacción", ha añadido en un comunicado, donde recomienda a sus accionistas que "no tomen ninguna medida en este momento" con respecto a la opa modificada.
El pulso de Paramount y Netflix
Paramount, por su parte, ha confirmado también su movimiento en la negociación. En todo caso, ha advertido de que la hipotética operación requeriría que el consejo de Warner determine que la nueva oferta es "superior", en virtud de su acuerdo de fusión con Netflix, así como que expire un período de comparación de cuatro días hábiles. Entonces, se rescindiría el acuerdo de fusión con Netflix y se podría firmar la operación de fusión entre Paramount y WBD.
La anterior propuesta de Paramount contemplaba el pago en efectivo de 30 dólares por cada acción de Warner, con el objetivo de adquirir el 100% de su rival, mientras que Netflix ha ofrecido 27,75 dólares en efectivo para hacerse con los estudios y el negocio de streaming.
En diciembre de 2025, el consejo de administración de Warner Bros. Discovery rechazó por unanimidad dicha opa formulada por Paramount Skydance al considerar que no beneficiaba a sus accionistas y no mejoraba el acuerdo de fusión suscrito con Netflix.