Paramount plantea una nueva oferta para hacerse con Warner

Warner Bros. Discovery (WBD) ha confirmado este martes haber recibido una "propuesta revisada" de Paramount Skydance Corporation (PSKY) para adquirir la totalidad de las acciones ordinarias en circulación del propietario de HBO Max.

El consejo de administración de la compañía de entretenimiento ha confirmado que están "revisando" esa nueva oferta con sus asesores financieros y legales y que, posteriormente, informarán a los accionistas. De momento, no han precisado el importe sobre la mesa, aunque hace una semana Warner apuntó que un representante de Paramount había sugerido la disposición de esta compañía a elevar su propuesta a 31 dólares por acción.

"El acuerdo de fusión con Netflix sigue vigente y el consejo mantiene su recomendación a favor de la transacción", ha añadido en un comunicado, donde recomienda a sus accionistas que "no tomen ninguna medida en este momento" con respecto a la opa modificada.