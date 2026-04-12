Encuentran un zulo en la antigua vivienda del sospechoso del crimen de Esther López en Traspinedo

El nuevo propietario de la antigua vivienda que pertenecía al único sospechoso de la desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid) en enero de 2022 ha comunicado a la Guardia Civil y al juzgado que ha encontrado un zulo en el domicilio.

Según ha confirmado a RTVE la subdelegación del Gobierno en Valladolid, el zulo se encuentra bajo unas baldosas en una habitación. La habitación ha sido precintada (el resto de la vivienda no, al ser un domicilio particular) y ahora el juzgado deberá determinar la autorización para que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía realicen una inspeccion ocular.

Este hallazgo refuerza la teoria de la Guardia civil sobre que el cuerpo de Esther, de 35 años, podria haber estado oculto en algun lugar antes de ser colocado en la cuneta en la que fue encontrado el 5 de febrero, 25 días después de su desaparición y en una zona que ya había sido previamente batida por los agentes.