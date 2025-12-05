Abren juicio oral contra el acusado de matar a Esther López en Traspinedo, Valladolid

La jueza que instruye la causa por la muerte de Esther López en Traspinedo, Valladolid, ha dictado este viernes la apertura de juicio oral contra el único acusado del crimen, Óscar S.M., señalado en el auto como presunto "responsable directo de los hechos" que ocurrieron en enero de 2022.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha determinado que existen indicios suficientes para que el imputado, que está en libertad provisional, se siente en el banquillo por una batería de delitos, entre ellos los de asesinato, detención ilegal y omisión de socorro, por lo que ahora solo restaría conocer la fecha de inicio del juicio, ya que no cabe recurso alguno.

La acusación particular y la Fiscalía sitúan los hechos en la noche del 12 de enero de 2022, cuando Esther López —de 35 años—, Óscar y otros amigos visitaron varios bares hasta llegar al Castillo de Traspinedo. Después, Esther y Óscar se quedaron solos en el coche de él. Según la Fiscalía, Esther no quiso ir a casa de sus padres por haber consumido alcohol y drogas y Óscar le ofreció dormir en su casa familiar.

Allí surgió una discusión y ella se marchó andando. Óscar la siguió en su vehículo y, según la acusación, la atropelló por detrás de forma intencionada cerca de su domicilio en la urbanización El Romeral, causándole múltiples lesiones que, aunque graves, no eran mortales por sí mismas.