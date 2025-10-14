Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel al acusado por el asesinato de su hija

La acusación particular que representa a los padres de Esther López, la mujer desaparecida y hallada muerta en 2022 en Traspinedo (Valladolid), reclama la imposición de una pena por asesinato para el único investigado en la causa, Óscar S.M.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la acusación particular de la familia, los hechos están calificados como un delito de asesinato por el que exigen 25 años de prisión, y un delito de homicidio doloso, por el que solicitan 15. Del mismo modo, demanda la pena de multa de 12 meses a razón de 30 euros diarios por un delito del deber de socorro; la pena de prisión de dos años por un delito contra la integridad moral, y seis años de prisión por detención ilegal.

Este miércoles concluye el plazo para la presentación de los escritos de acusación tanto de la pública como de las dos particulares —los padres y la hermana de la fallecida—, ante el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid. La Fiscalía atribuyó al único investigado en diciembre de 2024 la supuesta autoría de un delito de homicidio y las acusaciones particulares de asesinato.