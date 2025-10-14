Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel al acusado por el asesinato de su hija
- La defensa del investigado demanda el sobreseimiento de la causa
- Esther López fue encontrada muerta en Traspinedo, Valladolid, en febrero de 2022
La acusación particular que representa a los padres de Esther López, la mujer desaparecida y hallada muerta en 2022 en Traspinedo (Valladolid), reclama la imposición de una pena por asesinato para el único investigado en la causa, Óscar S.M.
Según el escrito de conclusiones provisionales de la acusación particular de la familia, los hechos están calificados como un delito de asesinato por el que exigen 25 años de prisión, y un delito de homicidio doloso, por el que solicitan 15. Del mismo modo, demanda la pena de multa de 12 meses a razón de 30 euros diarios por un delito del deber de socorro; la pena de prisión de dos años por un delito contra la integridad moral, y seis años de prisión por detención ilegal.
Este miércoles concluye el plazo para la presentación de los escritos de acusación tanto de la pública como de las dos particulares —los padres y la hermana de la fallecida—, ante el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid. La Fiscalía atribuyó al único investigado en diciembre de 2024 la supuesta autoría de un delito de homicidio y las acusaciones particulares de asesinato.
Para la defensa del investigado, no existen indicios razonables
Por su parte, la defensa ha reclamado el sobreseimiento, al considerar que no existen indicios razonables para que se le pueda acusar de haber participado en los hechos que se le imputan. Según ha expuesto la defensa en una nota de prensa, si la causa no hubiere tomado la envergadura mediática que ha obtenido, Óscar S.M. habría estado fuera del foco acusador desde hace bastante tiempo.
Del mismo modo, ha expresado su sorpresa por cómo puede mantenerse la acusación frente a su patrocinado cuando se presenta como causa de la muerte un atropello efectuado con el vehículo de Óscar S.M, coche que, "tal y como acreditó la UCO, no presenta daño alguno compatible con un atropello". También ha apoyado parte de su defensa en que en el coche, presunta arma homicida, no aparezcan vestigios de la víctima y que en el cuerpo de Esther no se halle resto alguno del vehículo T-ROC del acusado.
La defensa argumenta que, a día de hoy, nadie ha sabido dar una explicación del motivo o móvil por el que el investigado tuviera intención de causar daño alguno y mucho menos causar la muerte a Esther.
También afirma que se presentó, de forma sorpresiva, un cambio de criterio respecto a la localización del cuerpo, pasando de ser imposible que hubiera estado desde su desaparición hasta su hallazgo en la cuneta donde fue encontrada, a concluir lo contrario, sin tener en cuenta que esa cuneta había sido transitada, revisada y batida por innumerables voluntarios, vecinos de la localidad, amigos, familia o viandantes miembros de protección civil.
En la nota también mencionan que se habla de un borrado en la centralita del coche de Óscar S.M, como si con ello hubiera querido eliminar algún vestigio, pero no se dice que el borrado se produjo cuando el vehículo tenía 29 kilómetros, es decir cuando adquirió el vehículo en renting.