La Guardia Civil encontró restos del ADN de Esther López en el maletero del principal sospechoso de la muerte de la joven de Traspinedo, Valladolid, según el sumario del caso, al que ha tenido acceso TVE. Además, los investigadores creen que el atropello no se produjo donde finalmente se encontró su cuerpo.

El sumario del caso detalla los indicios que apuntan a Óscar S., la última persona que vio con vida a Esther, como principal sospechoso de su muerte. No obstante, este lunes salió en libertad sin cargos tras declarar en él en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid.

Durante la investigación, se ha averiguado que los registros de telefonía sitúan los terminales de ambos en la misma zona durante la noche en la que desapareció.

También se han analizado las muestras de ADN encontradas en el maletero de su coche que, según los investigadores, han concluido que había mezcla de tres perfiles genéticos: de Esther, del propio Óscar y de una tercera persona, aún no identificada. Es por esto que la Guardia Civil no descarta más implicados en el caso.

La arena de la ropa de la víctima no coincide con la del lugar del hallazgo

Guillermo Ruiz Blay, abogado de la familia de Esther, ha indicado a TVE sobre las posibles personas implicadas en el caso que "una es aquella a quien corresponde el ADN del maletero que todavía no está identificada y dos, la persona que ayudó al intento de manipulado de la llave y de la centralita del vehículo".



Según se desprende de la investigación, el atropello no se produjo donde apareció el cuerpo, ya que la arena de la ropa de la víctima no coincide con la del lugar del hallazgo.

"Nos han dicho los especialistas en accidentes que no puede ser esa la disposición del cuerpo si ha sufrido un accidente en ese mismo lugar, con lo cual no hay dudas de que el cuerpo ha sido trasladado, ahora la cuestión es dónde ha estado antes de haber sido trasladado", ha señalado el abogado.

Durante su declaración este lunes, el principal sospechoso, no ofreció más detalles y se dedicó a mantener su inocencia y a insistir en que dejó a Esther en un cruce de madrugada. Según Óscar, aquella noche, ella le manifestó que quería continuar de fiesta en Valladolid, ante lo que el investigado manifestó que él no y que, si quería, la podía acercar a casa de Carolo, otro de los tres investigados en la causa. Esther le dijo que ella iba andando, motivo por el que la dejó en un cruce de la población de Traspinedo.

​El cuerpo de la joven Esther López, de 35 años, fue encontrado el 5 de febrero en una zona ya rastreada tras una búsqueda continuada que duró 25 días, desde que su familia diera la voz de alarma por su desaparición el 12 de enero, en la localidad de Traspinedo, en Valladolid.