Óscar, el principal sospechoso de la muerte de Esther López, sigue en libertad tras declarar como investigado en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid el pasado lunes 25 de abril. 'La Hora de la 1' ha tenido acceso al vídeo de la declaración. En él se puede observar a Óscar con las manos entrelazadas y apariencia tranquila contestar a las preguntas de la jueza.

Sin embargo, son numerosas las cuestiones que el investigado responde con frases cortas durante la declaración en sede judicial: "No puedo darle une una explicación" o "no lo sé".

¿Por qué sus teléfonos estaban juntos?

Óscar, amigo de la familia de la víctima y la última persona que vio con vida a la vallisoletana, ha mantenido que aquella noche, ella le manifestó que quería continuar de fiesta en Valladolid. Por su parte, el investigado ha explicado ante la jueza que él no quería seguir y que le ofreció a Esther acercarla a casa de Carolo, otro de los tres investigados en la causa.

La titular del Juzgado, Soledad Ortega, le ha preguntado sobre por qué los informes de las terminales de los teléfonos dictan que tanto el de Esther como el suyo estaban bajo una misma antena la noche de la desaparición: "No puede ser. Yo la dejé en la entrada de la urbanización. Yo me fumé un cigarro y me dormí. No me levanté hasta que me fui a trabajar". De esta manera, el investigado ha justificado que su móvil y el de la víctima estuvieran juntos tras, supuestamente bajarse del coche de su amigo.

Tras declarar en el juzgado, Óscar sigue en libertad y sin medidas cautelares. Ni la Fiscalía, ni la jueza de instrucción ven indicios suficientes para armar un relato que incrimine al hombre que vio a Esther con vida por última vez. Solo ven sospechas y destacan que Óscar ha colaborado con la justicia siempre que se le ha requerido.