Son ya nueve días sin tener noticias de Esther López, la mujer de 35 años desaparecida en Traspinedo, Valladolid. Desde que desapareció se han realizado numerosas batidas pero de momento no han arrojado ninguna pista. Un dispositivo de búsqueda que además cuenta con numerosos agentes de la Guardia Civil y está dotado de ayuda canina y con helicópteros.

Durante estos días cientos de vecinos han peinado la zona del río y también el cruce de la carretera de Soria con la vía que da acceso al pueblo. Es en ese punto donde se le pierde la pista.

Su padre, Miguel López , ha asegurado en La Hora de la 1: "No es normal que esté tantos días sin el móvil, el móvil era su alma ". Además, ha explicado que no han tenido noticias de ella, ni el resto de su familia, ni sus amistades: " Sus amigos estaban llorando, no han vuelto a saber nada de ella".

Sus amigos volcados en encontrarla

Por el momento, los vecinos que se han pronunciado respecto a la desaparición no se explican qué pudo pasar esa noche. Eva de la Rosa es amiga de la desaparecida: "Esther estaría buscando a alguien para que la bajara a Valladolid", ha afirmado desde el bar El Castillo.

"Me resulta sospechoso que no se haya puesto en contacto con su familia. No tenía pareja, pero algún amigo especial sí que tenía de Valladolid. Solamente tengo esa información, no se veían siempre", ha relatado su amiga.

Fuente policiales han confirmado que la desaparición de Esther no fue voluntaria: "Lo llevamos muy mal, nos descuadra a todo el pueblo, no es normal", ha concluido Eva.