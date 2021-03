Desaparecidos: más de 70 denuncias diarias

Fue hace 11 años, en 2010, cuando el entonces presidente del Congreso de los diputados José Bono anunciaba que el Parlamento había declarado el 9 de marzo como el Día de las personas Desaparecidas Sin Causa Aparente. Coincidiendo con esta fecha, esta semana dedicamos el programa a esas personas desaparecidas y a sus familias.

Según los últimos datos, en España se encuentran registradas un total de 202.529 denuncias por desapariciones de personas. De ellas, 5.529 son denuncias activas, lo que supone el 2,73 por ciento del total. Además, en el último año se han producido 26.536 denuncias, es decir, más de 70 denuncias diarias. El 59 por ciento de desaparecidos son hombres y el 41 por ciento son mujeres. Además, del total de las denuncias, casi el 67 por ciento corresponde a menores de edad.

Pero, ¿cómo es posible desaparecer hoy día en un mundo tan hiperconectado como en el que vivimos? A esta y otras preguntas trataremos de dar respuesta en Memoria de Delfín.

Arturo Martín hablará con el periodista y vicepresidente de la Fundación Europea QSDglobal, Paco Lobatón. También charlaremos con José Antonio Meneses Cadenas, hijo de Francisca Cadenas, desaparecida en 2017.

Paco Lobatón estuvo seis temporadas al frente del mítico programa de TVE "Quien sabe dónde", un espacio en el que se investigaron más de 2.000 casos de los cuales se resolvieron el 70 por ciento de ellos. Según nos contaba el periodista, "aquello me marcó de una forma indeleble. Me ayudó a entender la herida de la desaparición en tantas y tantas personas, y eso me hizo tener una respuesta no cínica". Sobre la evolución en las búsquedas de desaparecidos, Lobatón explicaba que, "ha habido progresos indudables, como el hecho de que haya un Centro Nacional de Desaparecidos, un organismo dentro del Ministerio del Interior que es el encargado de la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta materia, pero hay una carencia que se debería haber abordado desde el principio y no se ha hecho, que es la atención a la familia".

El próximo 9 de mayo se cumplen cuatro años de la desaparición de Francisca Cadenas en la localidad pacense de Hornachos. Una noche acompañó a unos amigos a 50 metros de su casa y cuando volvía se le perdió la pista. Su desaparición, "sin motivo aparente", conmocionó a los vecinos del municipio. Su hijo llegó a pensar en la posibilidad de su muerte, porque según nos decía, "cuando se produce una desaparición de alto riesgo, con un despliegue de la Guardia Civil buscándola por todo el término municipal de Hornacho y alrededores, y no hay resultado ni indicio alguno, es porque alguien está detrás y lo tenía muy preparado".

Con Beatriz Pecker recordamos los números 1 de la música en 2010, un año en el que no paraba de sonar por todo el mundo el "Waka, Waka" de Shakira, convertida en la canción oficial del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, y gracias a la cual la cantante colombiana conoció a Gerard Piqué. Otro bombazo de aquella época fue el "Only Girl (In the world)" de Rihanna, lanzado como el sencillo de su quinto álbum de estudio.

En la segunda hora de programa repasamos los acontecimientos más destacados de 2010 con Mara Peterssen, un año muy bueno para el deporte español, por el triunfo de la Selección Española de Fútbol en el Mundial de Sudáfrica y la victoria de Alberto Contador en el Tour de Francia. Durante aquella época también se declaró en España, por primera vez en democracia, el Estado de Alarma por la crisis de los controladores aéreos, y fuera de nuestro país, Haití vivía uno de las peores tragedias de su historia; también en Chile temblaba la tierra, y meses después eran rescatados los 33 mineros de la Mina San José.

Con Lucía Sancho, conoceremos más de cerca a Carlos Slim, uno de los hombres más ricos y poderosos del planeta, según la revista Forbes. De un millonario a otro, porque David Zurdo nos trae la Historia Mínima protagonizada por el octogenario Forrest Fenn, un hombre de éxito americano que escondió un cofre valorado en unos dos millones de dólares. Y con J.Pelirrojo haremos un largo viaje musical a Nueva Zelanda para saber qué es lo que sonaba entonces, y ahora.