Se cumple un año de la desaparición de Esther López el pasado 13 de enero de 2022 en Traspinedo, Valladolid. El cadáver de la joven vallisoletana de 35 años fue hallado en una cuneta tras varios meses de investigación. La Guardia Civil "sigue trabajando" en el caso a la espera de entregar cuatro informes, según EFE.

Un caso con muchos interrogantes y con su amigo Óscar como principal sospechoso. Su familia y amigos han convocado una concentración el próximo 15 de enero a la una de la tarde para reclamar justicia. No será en la ubicación habitual, la Plaza Mayor de Traspinedo, se moverá a la Plaza de Portugalete de Valladolid.

El padre de Esther, la joven desaparecida en Valladolid: "El corazón me dice que no está viva"

Para finalizar el letrado explica cómo ha vivido la familia este último año: "No es nada sencillo para la familia, el padre asumió mucha carga con la esperanza de que aquello reportara beneficios en la búsqueda. Luego cogió la vez su hermana, pero en cualquier caso todos han visto afectada su vida de una manera completa y radical . Es muy complicado, has pasado un duelo, pero es muy duro. Ha sido un año duro, más con el nacimiento de la sobrina de Esther", concluye.

Otro motivo más, para no creer, dice, en una desaparición voluntaria de Esther: "Era muy raro. Es que todos los días escribía. No me cabe la posibilidad de que alguien haya hecho algo así accidentalmente. Mi tía, la madre de Esther, está muerta en vida. No sale de casa desde que ocurrió todo est o. Nuestra familia está rota. Esther estaba muy ilusionada con el nacimiento de su sobrina. Cuando ocurrió todo estábamos preparando el 'babyshower'", relata.

Las sospechas se centran en Óscar, amigo de la joven

Los indicios y pruebas recabadas durante un año, señalan a Óscar como principal sospechoso del caso. En primer lugar, los móviles. Óscar sostiene que antes de la tres de la mañana Esther se baja del coche. Sin embargo, los análisis dicen que estuvieron juntos toda la madrugada.

Además, el coche de Óscar es clave en el caso. El 'bluetooth' de los dispositivos móviles que se conecta al vehículo demuestra que hubo actividad entre las tres y veintinueve y las tres cuarenta de la madrugada. Sin embargo, él insiste en su versión: “Fue ella la que me dijo que se iba donde Carolo”, relataba Óscar en el juicio. También, se contradice sobre si viaja o no hasta Valladolid al día siguiente de la desaparición, donde supuestamente deja el móvil en modo avión, aunque la señal del vehículo le sitúa en la urbanización de “El Romeral”: “Es que no le pongo en modo avión", declaraba el principal sospechoso.

Otro de los puntos clave es el hallazgo de ADN de Esther López mezclado con el de Óscar en el interior del maletero de su coche: “Es que es imposible porque el maletero no lo he abierto.” Por otro lado, la aplicación de su reloj detecta pasos hasta pasadas las cinco de la mañana, cuando él asegura estar durmiendo. A esto hay que añadir que al día siguiente y, según las pruebas recabadas, lava el coche a eso de las tres y veinte de la tarde: “No, yo no he lavado el coche”, aseguraba.

También es sospechoso de utilizar una llave nueva del coche el 1 de febrero y el 2 de abril para borrar toda la información de lo ocurrido anteriormente: "No sé ni cómo se hace eso". Por último, el Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (ERAT) de la Guardia Civil encontró daños en la parte delantera del coche que no podían ser detectados a simple vista: “Yo el coche lo tenía intacto. Creo que no tenía ni un rozón", concluía.

El sumario del caso de la muerte de Esther López confirmó que la joven fue atropellada y murió por una hemorragia interna horas después. Su cadáver estuvo tres semanas en la cuneta donde fue hallada el 5 de febrero del año pasado, aunque podría no ser el mismo lugar donde se produjo el atropello.

Así figura en las consideraciones del informe de autopsia forense, después de que el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid levantase parcialmente el secreto de sumario.