La familia de Esther López, la mujer desaparecida en Traspinedo, Valladolid, está desesperada tras doce días sin tener noticias de ella. La Policía ha registrado, por segundo día consecutivo, la vivienda del único detenido por su presunta implicación. Así mismo, continúan las batidas en la zona, esta vez, con ayuda de drones y de equipos subacuáticos. Por su parte, la Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas en la investigación.

El arrestado, según fuentes policiales, es de Traspinedo pero "no forma parte del círculo de amigos con los que estuvo la noche de la desaparición", según han confirmado los vecinos de la zona. De hecho, el padre de Esther, Miguel López, ha asegurado en La Hora de la 1 que no le conoce de nada, y que no le ha visto en la vida.

"Tienes como una cosa clavada en el pecho"

Son ya doce días sin tener noticias de Esther y sus familiares y amigos han asegurado sentirse "desesperados": "Tienes como una cosa clavada en el pecho, que no te la puedes sacar. Mi corazón me dice que mi hija no está viva. Eso es lo que me dice, ojalá esté equivocado, pero no lo sé", ha confesado su padre.

“▪️ Desaparición de Esther López



��️Miguel López, padre de la desaparecida: "Tienes como una cosa clavada en el pecho [...] Mi corazón me dice que mi hija no está viva. Ojalá me equivoque"



��️Informa @EnekoCarazoTVE



��#LaHoraDeLa1



▶ https://t.co/9k8zsHR5nu pic.twitter.com/XcSNDpeNMo“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 24, 2022

Además, su padre ha explicado que prefiere "no sacar conclusiones precipitadas de la investigación". Tampoco ha tenido contacto con ninguno de los amigos de la desaparecida siguiendo, de esta manera, las recomendaciones de los agentes: "No he hablado con ninguno de sus amigos, no he hablado con nadie. Prefiero que lo lleve todo la policía judicial y la Guardia Civil. Aquí las pruebas tienen que ser verídicas y certeras. Hacer suposiciones no es bueno".

“▪️ Desaparición de Esther López



��️Miguel López, padre de la desaparecida sobre el detenido: "No he hablado con ninguno de sus amigos, no he hablado con nadie, [...] Hacer suposiciones no es bueno"



��️Informa @albertosnez



��#LaHoraDeLa1



▶ https://t.co/9k8zsHR5nu pic.twitter.com/ghFHbbdRx5“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 24, 2022

Miguel López también ha recordado cómo estaba su hija anímicamente la última vez que la vio en la casa familiar: "Salió más contenta de casa, más contenta, porque va a nacer su sobrina".