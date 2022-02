Se cumplen 21 días de la desaparición de Esther López, la mujer de 35 años de Traspinedo, Valladolid. La Guardia Civil continúa la búsqueda en la zona donde se le pierde la pista a la joven, siendo el río Duero el epicentro del rastreo. Además, ya se han inspeccionado una veintena de pozos y los buzos, apoyados por las unidades caninas, han peinado los brocales del pueblo.

Por otro lado, no se han hallado restos de sangre ni de ADN de la joven en la casa del único detenido. Entre la casa de uno de los sospechosos, la de uno de los investigados y la del que fuera único detenido hay tan solo unos cuantos metros.

"Tengo la sensación de que no van a encontrar nunca a mi hija"

Parte del entorno de Esther está en el punto de mira de La Guardia Civil quien hace unas horas ampliaba el número de investigados, como podía saber La Hora de la 1. Se trata de al menos diez personas, todos con mayor o menor vínculo con la joven. Miguel, el padre de la desaparecida ha afirmado que confía en que el trabajo de la Guardia Civil pueda esclarecer los hechos: "No quiero hablar con nadie, quiero que solo lo lleve la Guardia Civil. No quiero implicarme en nada en este caso. No quiero ni salir de casa, de verdad", ha confesado.

“¿Dónde está Esther?



▪️Miguel, padre de la desaparecida: "No quiero hablar con nadie, quiero que solo lo lleve la Guardia Civil. No quiero implicarme en nada en este caso. No quiero ni salir de casa, de verdad"



��#LaHoraDeLa1



�� https://t.co/9k8zsHR5nu pic.twitter.com/Ca6MoebnuX“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) February 2, 2022

Una situación que cada día se hace más difícil para amigos y familiares de la desaparecida y la esperanza, en ocasiones, empieza a flaquear: "Tengo la sensación de que no van a encontrar nunca a mi hija", concluía su padre.