Se cumple un año sin Esther López

Se cumple un año de la desaparición de Esther López en Traspinedo, Valladolid. El caso sigue abierto, con su amigo Óscar como principal sospechoso.

En primer lugar, los móviles. Óscar sostiene que antes de la tres de la mañana Esther se baja del coche. Sin embargo, los análisis dicen que estuvieron juntos toda la madrugada.

El coche de Óscar es clave en el caso. El 'bluetooth' de los dispositivos móviles se conecta al vehículo y demuestra que hubo actividad entre las tres y veintinueve y las tres cuarenta de la madrugada. Sin embargo, el insiste en su versión: “Fue ella la que me dijo que se iba donde Carolo”, relataba Óscar en el juicio. Además, se contradice sobre si viaja o no hasta Valladolid al día siguiente de la desaparición, donde supuestamente deja el móvil en modo avión, aunque la señal del vehículo le sitúa en la urbanización de “El Romeral”: “Es que no le pongo en modo avión".