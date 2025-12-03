Jornada clave por el crimen de Traspinedo: la jueza decidirá si archiva o abre juicio contra el único sospechoso

Jornada clave en el caso de Esther López, la joven de Traspinedo (Valladolid) que desapareció en la madrugada del 13 de enero de 2022 y cuyo cadáver fue encontrado en una cuneta cercana a esta localidad 23 días después. El único sospechoso de su muerte, Óscar S. M., ha afrontado este miércoles 3 de diciembre una audiencia preliminar para sentarle en el banquillo como acusado, que salvo sorpresa es lo que ocurrirá, en un proceso que ha avanzado muy lentamente.

Casi cuatro años después de la desaparición y muerte de Esther López, la jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid tiene ahora tres días para acordar la apertura de juicio oral o bien archivar el caso por el asesinato de esta mujer de 35 años. En apenas catorce minutos que ha durado la audiencia, la jueza ha escuchado al Ministerio Fiscal, a la defensa del único investigado y a las dos acusaciones particulares (una por parte de los padres de Esther y otra, de su hermana).

La comparecencia de las partes en sede judicial, con la asistencia obligatoria del acusado, se ha producido a las 10 horas. A pesar de estar en libertad, el investigado ha llegado a los juzgados en coche y con custodia policial para evitar incidentes, al estar convocada en el mismo lugar y a la misma ahora una protesta de familiares y amigos de la víctima. En la vista, las acusaciones pública y particulares han pedido la apertura del juicio y la defensa, el sobreseimiento de las diligencias por falta de pruebas y por el "pleno convencimiento" que tiene sobre la inocencia de su patrocinado.

El trámite, que se asemeja a las apelaciones de la sesión final de un juicio, es el último exigido por la Ley del Jurado antes de la apertura de juicio oral. Es el tipo de delito el que determina que el procedimiento sea ese: de haberse considerado homicidio imprudente y no asesinato, el juicio quedaría en manos de un juez profesional y no de un jurado, como ocurrirá si finalmente la jueza instructora decide abrirlo.

Aceptar más pruebas Aparte de la apertura del juicio oral, que es lo más probable, hay más dudas sobre si la jueza aceptará una serie de pruebas que ha venido denegando hasta ahora. La magistrada considera que la causa se encuentra ya “completa y ha sobrepasado con creces el tiempo razonable de instrucción". Estas pruebas son la incorporación de las imágenes de los drones de la Guardia Civil y un informe solicitado a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta para determinar el comportamiento de la fauna sobre el cuerpo sin vida de la joven durante los veintiún días en los que permaneció tirado en una cuneta. Sí que ha aceptado, según EP, la prueba del estudio del Laboratorio Mobility, Biomechanics and Health Studies Lab (MOBIOS), vinculado a la Universidad de Comillas, que pone en entredicho el informe elaborado por el Equipo de Reconstrucción de Accidentes (ERAT) de la Guardia Civil sobre el atropello de Esther López y que considera "altamente improbable" que el Volkswagen T-Roc del sospechoso estuviera implicado en el siniestro. En el caso de que la jueza acuerde la apertura de juicio oral, tan solo quedará determinar la fecha, ya que todas las partes ya han presentado sus respectivos escritos de calificación. Así, la Fiscalía de Valladolid pedirá una condena de 18 años de prisión. La acusación particular, que representa a los padres de Esther López, reclama la imposición de una pena por asesinato para el único investigado, por el que exigen 25 años de prisión, y un delito de homicidio doloso, por el que solicitan 15. Del mismo modo, demanda la pena de multa de 12 meses a razón de 30 euros diarios por un delito del deber de socorro; la pena de prisión de dos años por un delito contra la integridad moral, y seis años de prisión por detención ilegal. 01.49 min Hallan el cadáver de Esther López a las afueras de Traspinedo 25 días después de su desaparición Por su parte, la defensa ha reclamado el sobreseimiento, al considerar que no existen indicios razonables para que se le pueda acusar de haber participado en los hechos que se le imputan. Según ha expuesto la defensa en una nota de prensa, si la causa no hubiere tomado la envergadura mediática que ha obtenido, Óscar S.M. habría estado fuera del foco acusador desde hace bastante tiempo.