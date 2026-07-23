Bruselas permitirá la fusión de Paramount y Warner Bros al salvar los problemas de competencia en la distribución

La Comisión Europea ha dado este miércoles luz verde para que Paramount Skydance adquiera Warner Bros.Discovery a condición de que la primera implemente ciertas medidas para evitar problemas de competencia en la distribución cinematográfica en los países del Espacio Económico Europeo.

El Ejecutivo comunitario ha aceptado los compromisos ofrecidos en junio por Paramount para solventar las preocupaciones de las autoridades europeas al considerar que las resuelven "plenamente" y ha concluido que, una vez implementados, la transacción "ya no plantearía problemas de competencia", explica en un comunicado.

La operación está condicionada a que renuncie a tener acuerdos de distribución en el mercado europeo con la rival Universal en los próximos diez años.

La operación, valorada en 110.000 millones de dólares, creará uno de los mayores conglomerados de medios y entretenimiento del mundo al hacerse Paramount con el control de activos como HBO y HBO Max, los estudios de cine y televisión de Warner Bros., DC, CNN, TBS, TNT, HGTV y Discovery+.

“Bruselas da luz verde a la compra de Warner por parte de la estadounidense Paramount.



La operación está condicionada a que esta última renuncie a tener acuerdos de distribución en el mercado europeo con la rival Universal en los próximos diez años. pic.twitter.com/pydPVjWgVr“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 22, 2026

El papel de Universal en el acuerdo La investigación llevada a cabo por la Comisión Europea reveló que la fusión, tal como se había planteado, podía generar problemas en el mercado de distribución cinematográfica al llevar a una elevada concentración en los países del Espacio Económico Europeo donde Paramount tiene una asociación con Universal. Esas dos compañías distribuyen sus películas a los operadores de salas de cine a través de su empresa conjunta United International Pictures (UIP) y la operación habría supuesto que las películas de Warner se distribuyeran también por esa vía, lo que, sin los compromisos, habría dado lugar a peores condiciones de alquiler y distribución para los operadores y, en última instancia, habría perjudicado a los consumidores, según las autoridades comunitarias. La junta de accionistas de Warner Bros aprueba el acuerdo de fusión con Paramount Skydance Para evitarlo, Paramount se ha comprometido a poner fin a su participación en UIP en los países del Espacio Económico Europeo (todos los de la UE, así como Noruega, Islandia y Liechtenstein) en un plazo de 13 meses a partir del cierre de la operación. Además, durante un periodo de diez años, el estudio no podrá volver a firmar, directa o indirectamente, ningún acuerdo con Universal para la distribución conjunta de películas en esos países. Durante esa década, tampoco podrá cambiar la distribución de películas de Warner desde el distribuidor actual a otro utilizado por Paramount cuando este también distribuya películas de Universal o Disney en los países del Espacio Económico Europeo donde funciona la UIP. Y en aquellos donde Paramount y Universal no compartan distribuidor, no podrá trasladar la distribución de filmes de Paramount del distribuidor actual a uno que sea utilizado por Warner si este también se ocupa de las películas de Universal o Disney. Bardem, Jane Fonda y otras 1.500 estrellas de Hollywood firman contra la compra de Warner por Paramount