La junta de accionistas de Warner Bros aprueba el acuerdo de fusión con Paramount Skydance

La junta de accionistas de la empresa Warner Bros Discovery (WBD) ha aprobado este jueves fusionarse con Paramount Skydance, según ha informado la primera compañía en un comunicado. "Warner Bros Discovery anunció hoy que sus accionistas han votado a favor de aprobar la operación previamente anunciada con Paramount Skydance Corporation en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada hoy", ha señalado la empresa.

Esto aclara el camino a que Paramount adquiera WBD por 111.000 millones de dólares y se quede con los activos de la compañía, que incluye HBO y HBO Max, los estudios de cine y televisión de Warner Bros., DC, CNN, TBS, TNT, HGTV y Discovery+. Según los términos del acuerdo, que desde que se planteó ha suscitado críticas de parte de Hollywood, los accionistas de WBD recibirán 31 dólares en efectivo por cada acción ordinaria que posean de la empresa.