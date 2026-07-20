La justicia paraliza temporalmente la compra de Warner Bros por Paramount por una demanda sobre libre competencia

La justicia ha paralizado temporalmente la compra de Warner Bros Discovery por parte de Paramount Skydance, después de que una coalición de fiscales de Estados Unidos liderados por California haya argumentado que la fusión daña irreparablemente la libre competencia del mercado.

Según informa Reuters, la orden judicial suspende durante 14 días la operación, valorada en 110.000 millones de dólares y con la que Paramount aspira a rivalizar con Netflix y Disney.

La resolución definitiva puede tardar meses en llegar, pero de momento la jueza federal del distrito, Araceli Martínez-Oleguín, ha fijado una vista para el 3 de agosto.

"Los estados [que han iniciado el procedimiento] presentan argumentos sólidos que indican que la operación debilitará la competencia de manera sustancial", escribe la jueza en la resolución, según recoge AFP. El escrito considera "demostrado" que la unión de ambos grupos "provocaría daños irreversibles" si se lleva a cabo antes de resolver el fondo del asunto.