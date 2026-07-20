La justicia paraliza temporalmente la compra de Warner Bros por Paramount por una demanda sobre libre competencia
- Atiende a la petición de 12 estados liderados por California para frenar la operación valorada en 110.000 millones de dólares
- Advierten que se crearía un gigante de los medios con el poder de subir los precios de la industria del cine y la televisión
La justicia ha paralizado temporalmente la compra de Warner Bros Discovery por parte de Paramount Skydance, después de que una coalición de fiscales de Estados Unidos liderados por California haya argumentado que la fusión daña irreparablemente la libre competencia del mercado.
Según informa Reuters, la orden judicial suspende durante 14 días la operación, valorada en 110.000 millones de dólares y con la que Paramount aspira a rivalizar con Netflix y Disney.
La resolución definitiva puede tardar meses en llegar, pero de momento la jueza federal del distrito, Araceli Martínez-Oleguín, ha fijado una vista para el 3 de agosto.
"Los estados [que han iniciado el procedimiento] presentan argumentos sólidos que indican que la operación debilitará la competencia de manera sustancial", escribe la jueza en la resolución, según recoge AFP. El escrito considera "demostrado" que la unión de ambos grupos "provocaría daños irreversibles" si se lleva a cabo antes de resolver el fondo del asunto.
Denuncian un poder desmedido sobre la industria
California y otros 11 estados presentaron una demanda en Oakland el 13 de julio, que argumenta que la operación crearía un gigante de los medios con el poder de subir los precios y reducir la calidad de la industria del cine y la televisión.
Para justificar la necesidad de esta medida cautelar, estos gobiernos estatales advirtieron que Paramount recortará puestos de trabajo y compartirá información sensible con Warner Bros si se ejecuta la compra, cuestiones que no pueden revertirse fácilmente si finalmente la operación se declara ilegal. "Sería difícil, si no imposible, de deshacer", se lee en el escrito de Martínez-Oleguín.
Para Paramount, en cambio, la demanda tergiversa la legislación antimonopolio y solo perjudica al sector del entretenimiento tras las largas negociaciones para llegar a este punto. En abril de este año, la junta de accionistas de Warner Bros aprobó el acuerdo de fusión, que incluye a HBO, HBO Max, CNN y otros canales y estudios de cine y televisión. La luz verde llegó después de que la compañía de Skydance presentara una nueva oferta y Netflix decidiera retirarse de la liza.
Estrellas de Hollywood y más de 1.000 miembros de la industria cinematográfica ya firmaron en abril una carta en contra de la adquisición al considerar que "intensificaría aún más la concentración de un panorama mediático ya de por sí limitado".