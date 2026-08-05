RTVE.es estrena el tráiler de 'Sacamantecas', sobre el famoso asesino, con Antonio de la Torre y Patricia López Arnáiz
- Dirigida por David Pérez Sañudo, se presentará en el Festival de Cine de San Sebastián
- Participada por RTVE, llegará a los cines el próximo 6 de noviembre
RTVE.es estrena el tráiler de la esperada Sacamantecas, la nueva película dirigida por David Pérez Sañudo, y protagonizada por Antonio de la Torre y Patricia López Arnaiz, que tendrá su estreno en una “Proyección Especial”, Gala TVE-EITB, de la Sección Oficial de la 74 Edición del Festival de San Sebastián. Tras su paso por el certamen, la película, que está participada por RTVE, se estrenará en cines de toda España el 6 de noviembre.
Un thriller basado en hechos reales que cuenta la historia de una mujer que, en su búsqueda de la justicia, se verá obligada a enfrentarse al pasado que dejó atrás, a su familia y a una sociedad atravesada por la guerra, la violencia y el silencio.
La historia nos lleva hasta Álava, a finales del siglo XIX. Mientras la III Guerra Carlista agoniza, varias mujeres aparecen estranguladas en las afueras de Vitoria. Ángela Berrosteguieta (Patricia López Arnaiz), hermana de una de las víctimas, llega en busca de justicia, decidida a demostrar que Juan Díaz de Garayo (Antonio de la Torre), un campesino analfabeto, es el responsable de los crímenes. Sin embargo, Pío Pinedo, jefe de los alguaciles, se enfrenta a la falta de recursos en tiempos de guerra y a la presión de las autoridades, que prefieren ocultar la creciente ola de asesinatos.
En palabras de Pérez Sañudo: “Sacamantecas es nuestra película más ambiciosa. Será extraordinario presentar este acercamiento al mito popular en San Sebastián antes de compartirla con el gran público. Somos plenamente conscientes de la gran expectativa que genera este thriller en el País Vasco y estamos convencidos de que nuestra aportación a la leyenda será una magnífica oportunidad de hacer viajar a los espectadores al siglo XIX”.
Un estupendo reparto
Como decimos, la película está protagonizada por Patricia López Arnaiz en el papel de Ángela, que repite con Pérez Sañudo tras alzarse con el Goya, Premio Forqué y Premio Feroz a Mejor Actriz por Ane (además de contar con otro premio Goya a mejor actriz protagonista por Los domingos y una Concha de Plata por Los destellos); y por Antonio de la Torre, (dos veces ganador del premio Goya a Mejor Actor por El reino y Azuloscurocasinegro) como Juan Diaz de Garayo.
Junto a ellos participan Josean Bengoetxea (Loreak, Ilargi Guztiak, La línea invisible), Eneko Sagardoy (premio Goya a Mejor Actor Revelación por Handía) y Haizea Carneros (Una ballena, Malditas)
Completan el reparto Luis Callejo, Urko Olazabal, Fernando Albizu, Miguel Iriarte, Isabel Gaudí y Erik Probanza.
En el apartado técnico, David Pérez Sañudo vuelve a colaborar con varios de sus habituales y otros profesionales de prestigio entre los que destacan Kenneth Oribe en la dirección de fotografía; Elixabeth Núñez en vestuario; Lita Echeverría en dirección de arte; Beatriz López-Nogales en la música; sonido directo de Miguel de Oliveira e Silva; José M. G. Moyano y Lluís Murua en montaje ; Yolanda Piña y Félix Terrero en maquillaje y peluquería; y Guadalupe Balaguer como directora de producción.
Rodada en Álava y Vitoria-Gasteiz
Rodada en escenarios naturales de Álava y de la ciudad de Vitoria-Gasteiz como la Catedral Vieja, el Palacio de la Provincia y la plaza del Machete, Sacamantecas ha convertido el territorio en un elemento narrativo esencial para recrear fielmente el contexto de una época clave, y muy poco contada, de la historia de España: la Tercera Guerra Carlista. La película combina, en un importante despliegue de rodaje, la reconstrucción histórica con las escenas de acción, las persecuciones, las batallas, los efectos especiales, y las caracterizaciones de época, llegando a contar con más de 3.000 extras y especialistas, en una apuesta por una estética naturalista.
Sacamantecas es una producción de Olmo Figueredo González-Quevedo y David Pérez Sañudo para La Claqueta PC y Amania Films, en coproducción con la belga Caviar, con la participación de EITB, RTVE y Prime Video, con el apoyo del ICAA, el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava, con el patrocinio de Fundación Vital, y con la colaboración de Crea SGR y Fiare Banca Ética.
La relación de David Pérez Sañudo con el Festival de San Sebastián se ha consolidado en los últimos años: su ópera prima, Ane, se estrenó en San Sebastián en 2020, donde obtuvo el Premio Irizar al Mejor Largometraje Vasco y el Premio al Mejor Guion Vasco, antes de alzarse con tres premios Premios Goya. En 2024 presentó su segundo largometraje, Los últimos románticos
, en la sección New Directors. Este año regresa por tercera vez al festival con este Sacamantecas, con guion del propio Pérez Sañudo y Sergio Granda a partir de un guion previo de Asier Guerricaechevarría y Joanes Urkixo
Buena Vista Internacional se encargará de la distribución en cines de la película y Latido Films de sus ventas internacionales.
La película se estrenará en cines de toda España el próximo 6 de noviembre de 2026.