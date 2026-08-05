RTVE.es estrena el tráiler de 'Sacamantecas', sobre el famoso asesino, con Antonio de la Torre y patricia López Arnáiz

RTVE.es estrena el tráiler de la esperada Sacamantecas, la nueva película dirigida por David Pérez Sañudo, y protagonizada por Antonio de la Torre y Patricia López Arnaiz, que tendrá su estreno en una “Proyección Especial”, Gala TVE-EITB, de la Sección Oficial de la 74 Edición del Festival de San Sebastián. Tras su paso por el certamen, la película, que está participada por RTVE, se estrenará en cines de toda España el 6 de noviembre.

Un thriller basado en hechos reales que cuenta la historia de una mujer que, en su búsqueda de la justicia, se verá obligada a enfrentarse al pasado que dejó atrás, a su familia y a una sociedad atravesada por la guerra, la violencia y el silencio.

La historia nos lleva hasta Álava, a finales del siglo XIX. Mientras la III Guerra Carlista agoniza, varias mujeres aparecen estranguladas en las afueras de Vitoria. Ángela Berrosteguieta (Patricia López Arnaiz), hermana de una de las víctimas, llega en busca de justicia, decidida a demostrar que Juan Díaz de Garayo (Antonio de la Torre), un campesino analfabeto, es el responsable de los crímenes. Sin embargo, Pío Pinedo, jefe de los alguaciles, se enfrenta a la falta de recursos en tiempos de guerra y a la presión de las autoridades, que prefieren ocultar la creciente ola de asesinatos.

En palabras de Pérez Sañudo: “Sacamantecas es nuestra película más ambiciosa. Será extraordinario presentar este acercamiento al mito popular en San Sebastián antes de compartirla con el gran público. Somos plenamente conscientes de la gran expectativa que genera este thriller en el País Vasco y estamos convencidos de que nuestra aportación a la leyenda será una magnífica oportunidad de hacer viajar a los espectadores al siglo XIX”.

Fotograma de 'Sacamantecas' t

Un estupendo reparto Como decimos, la película está protagonizada por Patricia López Arnaiz en el papel de Ángela, que repite con Pérez Sañudo tras alzarse con el Goya, Premio Forqué y Premio Feroz a Mejor Actriz por Ane (además de contar con otro premio Goya a mejor actriz protagonista por Los domingos y una Concha de Plata por Los destellos); y por Antonio de la Torre, (dos veces ganador del premio Goya a Mejor Actor por El reino y Azuloscurocasinegro) como Juan Diaz de Garayo. Junto a ellos participan Josean Bengoetxea (Loreak, Ilargi Guztiak, La línea invisible), Eneko Sagardoy (premio Goya a Mejor Actor Revelación por Handía) y Haizea Carneros (Una ballena, Malditas) Completan el reparto Luis Callejo, Urko Olazabal, Fernando Albizu, Miguel Iriarte, Isabel Gaudí y Erik Probanza. En el apartado técnico, David Pérez Sañudo vuelve a colaborar con varios de sus habituales y otros profesionales de prestigio entre los que destacan Kenneth Oribe en la dirección de fotografía; Elixabeth Núñez en vestuario; Lita Echeverría en dirección de arte; Beatriz López-Nogales en la música; sonido directo de Miguel de Oliveira e Silva; José M. G. Moyano y Lluís Murua en montaje ; Yolanda Piña y Félix Terrero en maquillaje y peluquería; y Guadalupe Balaguer como directora de producción. Fotograma de 'Sacamantecas' UNAI MATEO UNAI MATEO