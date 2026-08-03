La Selección femenina de fútbol compartirá en 'Dog House' su amor por los perros

En el próximo programa de ‘Dog House’ la adopción vuelve a convertirse en historias emotivas e inspiradoras. De la mano de Chenoa, el programa mostrará a una familia recién llegada a Cordoba desde Alemania que espera que la llegada de un perro ayude a sus hijos a adaptarse, y visitará a la Selección femenina de fútbol.

Además, acudirá al programa una pareja donde uno de sus miembros arrastra una infancia difícil y encuentra en los animales confianza y afecto.

Este martes, ‘Dog House’ visitará a la Selección Española femenina de fútbol, que compartirá su amor por los perros y la importancia que tienen en sus vidas.

Desde Granada llega Sara, una joven que busca un compañero adaptado a su día a día y a su silla de ruedas. Mientras tanto, dos hermanas intentarán encontrar un amigo para ayudar a su perra a gestionar la ansiedad por separación.

Por último, una pareja afronta la adopción como el primer gran paso para construir una familia, y un productor musical vivirá un encuentro especial con un cachorro de mastín. Historias de superación que demuestran que el vínculo entre humanos y perros cambia vidas para siempre.