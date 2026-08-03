La Selección femenina de fútbol compartirá en 'Dog House' su amor por los perros
• Martes 4 de agosto, después de ‘Viaje al centro de la tele’, en La 1 y RTVE Play
En el próximo programa de ‘Dog House’ la adopción vuelve a convertirse en historias emotivas e inspiradoras. De la mano de Chenoa, el programa mostrará a una familia recién llegada a Cordoba desde Alemania que espera que la llegada de un perro ayude a sus hijos a adaptarse, y visitará a la Selección femenina de fútbol.
Además, acudirá al programa una pareja donde uno de sus miembros arrastra una infancia difícil y encuentra en los animales confianza y afecto.
Este martes, ‘Dog House’ visitará a la Selección Española femenina de fútbol, que compartirá su amor por los perros y la importancia que tienen en sus vidas.
Desde Granada llega Sara, una joven que busca un compañero adaptado a su día a día y a su silla de ruedas. Mientras tanto, dos hermanas intentarán encontrar un amigo para ayudar a su perra a gestionar la ansiedad por separación.
Por último, una pareja afronta la adopción como el primer gran paso para construir una familia, y un productor musical vivirá un encuentro especial con un cachorro de mastín. Historias de superación que demuestran que el vínculo entre humanos y perros cambia vidas para siempre.
Así es ‘Dog House’
Producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, ‘Dog House’ muestra el funcionamiento diario de un refugio que se esfuerza por encontrar una familia ideal para cada perro. El programa promueve los valores del respeto hacia los animales y apoya la adopción como vía prioritaria. En su versión española, está presentado por Chenoa, conocida por su amor por los animales y su compromiso con la adopción responsable y las causas solidarias.