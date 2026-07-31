La 1 estrena 'Ordena tu vida', el programa que ayuda a las familias a transformar su hogar y su vida

Se estima que en los hogares españoles se acumulan más de 60.000 objetos ¿Cuántas cosas guardamos que ya no utilizamos? ¿Cuánto espacio ocupan esos objetos? La 1 estrena el jueves 6 de agosto 'Ordena tu vida', nuevo programa de entretenimiento familiar presentado por Inés Hernand que demuestra cómo transformar un hogar puede ser el primer paso para transformar una vida.

Producido por RTVE en colaboración con Lavinia Audiovisual, el programa adapta en España el exitoso formato británico 'Sort Your Life Out', creado por Optomen y distribuido por All3Media International, parte de Banijay Entertainment, uno de los mayores grupos internacionales de medios y entretenimiento.

En cada entrega, una familia con una situación singular abre las puertas de su casa a un equipo de expertos liderado por Inés Hernand para afrontar un reto sorprendente y transformador: vaciar su hogar para reorganizarlo y desprenderse de lo que ya no utilizan. Para ayudarlos, el programa aplica una fórmula revolucionaria: todos los objetos de su hogar se exponen en un gran almacén, donde se colocan uno a uno y por secciones. La familia los contempla, por primera vez, todos reunidos en un único espacio. Una escena tan impactante como reveladora ante la que llega el momento de tomar decisiones: qué conservar, qué donar, qué reciclar o qué vender. Detrás de cada objeto hay una historia, un recuerdo o un motivo por el que permanece en casa.

Mientras la familia decide qué quiere que forme parte de su futuro, los expertos reorganizan cada estancia con soluciones de almacenaje, limpieza, reutilización y optimización del espacio. Sin grandes obras ni inversiones imposibles, el programa demuestra que pequeños cambios pueden transformar por completo un hogar y hacer la vida más cómoda, práctica y agradable.

'Ordena tu vida' habla también de grandes historias humanas: recuerdos, cómo vivimos o las emociones que proyectamos sobre los objetos. Un formato que combina emoción, humor y consejos útiles para inspirar a la audiencia a mirar sus propios hogares con otros ojos. Porque ordenar una casa acaba siendo, muchas veces, una forma de empezar de nuevo.

Inés Hernand y el equipo de expertos Al frente de ‘Ordena tu vida’ está una de las presentadoras más carismáticas de RTVE. La polifacética Inés Hernand continúa su destacada y variada trayectoria en RTVE que comenzó en RTVE Play con ‘Gen PlayZ’, y que continuó en proyectos como ‘No sé de qué me hablas’, ‘Feat’, ‘Las abogadas & compañía’ o la última edición de ‘Saca tu Orgullo’, así como en las cinco ediciones del Benidorm Fest. Además, fue la ganadora de ‘MasterChef Celebrity 9’. Junto a ella, los encargados de ayudar a “ordenar las vidas” de las familias que participan en el programa serán el carpintero creativo José Antonio Peironcely (Jose Recicleitor); la experta en limpieza Cristina Simón (La fregona de Cris) y Pilar Quintana, la experta que se ocupará de poner orden.