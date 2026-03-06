Maribel Mesón en La Retaguardia: "Las mujeres no estamos quitando ningún puesto, defendemos la humanidad para que sea igualitaria"

Con ocasión del 8M, Día Internacional de la Mujer, Inés Hernand recibe en La Retaguardia a tres mujeres anónimas para compartir sus experiencias y testimonios marcados por la sabiduría que la edad. Tres voces, las de Maribel, Paquita y Nana, que representan a la generación de nuestras madres y abuelas, portavoces que todas aquellas mujeres luchadoras —cada una con los medios que tenía a su alcance— gracias a las cuales hoy las mujeres pueden gozar de derechos y libertades en igualdad de condiciones (aunque todavía quede mucho camino por recorrer).

La "universidad de la vida" fue la escuela en la que tuvieron que aprender a marchas forzadas tras abandonar el techo familiar siendo meras adolescentes, con apenas 14 o 15 años. En unos casos, para trabajar como servicio doméstico; en otros, en fábricas donde, según relata Maribel, "las mujeres que se quedaban a echar horas es porque se acostaban con el jefe".

"Ha habido mujeres que han muerto por estar sindicadas" Fue en una de estas empresas, que hoy todavía sigue en pie, donde ella desarrolló su conciencia social después de que se plantaran por tener que trabajar a 50 grados en unas condiciones inhumanas. "Trescientas trabajadoras paramos, todas mujeres, y los delegados del sindicato vertical me llevaron al despacho del jefe", rememora, pero "al día siguiente teníamos ventiladores en toda la planta". En ese momento fue consciente de que su lugar estaba en la defensa de los derechos de los trabajadores y, sobre todo, de las trabajadoras. Maribel se afilió a Comisiones Obreras, sindicato clandestino por aquella época: "La policía vino a buscarme a casa y me llevó a la Dirección General. Estuve tres días [detenida], pero otras compañeras estuvieron en la cárcel meses y meses. Salieron totalmente magulladas, destrozadas…", y sin trabajo porque las despedían. t Pero se aguantaba porque, según recuerda, el tema del trabajo estaba mal: "Éramos un país prácticamente en el tercer mundo, aquí no se comía bien, las casas no tenían agua y los váteres estaban en comunidad entre los patios", explica Maribel. Por estos motivos, la vía de escape de Paquita fue cruzar las fronteras y emigrar. Casada con apenas 17 años, por haberse "quedado en estado", su marido fue llamado a filas para cumplir con el servicio militar obligatorio en el Sáhara. Finalizado el 'deber patrio', emigró a Suiza con la ilusión de "ahorrar para poder comprarnos un piso". Con apenas 20 años, viajó con dos bebés a su cargo, para la ansiada reagrupación familiar, aunque en el país helvético nada fue de color de rosa. Paquita se lamenta de que a los 3 meses de estar en allí le dijeron: "Madame, si no encuentra trabajo, se tiene que ir para España".

La receta contra la violencia doméstica: "soluciónelo en la cama" También muy joven se casó Nana y por el mismo motivo que Paquita: por quedarse embarazada. Ella no quería pasar por el altar, pero ante la "deshonra" familiar que produjo aquél embarazo, su madre le dijo que "con la cuchara que había cogido era con la que tenía que comer". Es la misma frase que le repitió cuando le narró los episodios de violencia que sufrió por parte de su entonces marido. "Mientras que estábamos saliendo era el hombre más ideal en la tierra, pero a los 15 días de casarme tuve la primera hostia", rememora, asegurando que ni en 14 años "yendo a los oncólogos" lo ha pasado tan mal como en las cuatro décadas de matrimonio. Para la Guardia Civil de aquella época eran "peleas de matrimonio". El consejo que le dieron en el cuartel: "Váyase y acuéstese esta noche con su marido y ya verá cómo mañana las cosas han cambiado". Las cosas no cambiaron hasta varias décadas después, cuando en torno a 2010 definitivamente decidió poner fin a la situación tras una agresión a su nieta. Entonces ya sí: "En el cuartel de Illescas me trataron de vicio", agradece Nana a la benemérita de su localidad. Por eso "no podemos permitir volver a los años 40, 50 y 60", concluye Maribel. A su juicio, España "no puede volver atrás porque se han dejado muchas vidas para que ahora vivamos en unas condiciones dignas". Para lo cual, es muy importante que los jóvenes sepan "de dónde vienen nuestras abuelas, para saber dónde estamos y lo que queremos". "Es muy importante que los jóvenes escuchen a los mayores". Información de interés para víctimas de violencia machista El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes. Lo hace de forma gratuita, y si dejar rastro en la factura. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600 000 016. Por correo electrónico se puede contactar a través de la dirección 016-online@igualdad.gob.es. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.