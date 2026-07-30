'La hora de La 1: especial incendios', este viernes en directo desde la zona cero en Ávila y Madrid

‘La hora de La 1’ ofrecerá este viernes un programa especial dedicado a la ola de incendios que afecta a distintos puntos de España y se desplazará a la zona cero entre Madrid y Ávila, donde se han quemado más de 75.000 hectáreas en el mayor incendio de la historia del país. Aida Bao informará sobre el terreno, acompañada desde Prado del Rey por Álex Barreiro, en una cobertura reforzada para acercar también a la audiencia la última hora de otros focos que mantienen en alerta a otras zonas como Zamora, León o Castellón.

‘La hora de La 1’ se realizará mañana desde Villa del Prado, la primera localidad madrileña afectada por las llamas, y el Pantano de San Juán, la última zona en estabilizarse en el gran fuego que ha arrasado el sur de la provincia de Ávila y la Sierra Oeste madrileña.

Durante la emisión se realizarán conexiones en directo desde los principales puntos de interés, combinadas con el análisis de expertos en emergencias, meteorología y en gestión forestal, como el bombero Román García. Además, los equipos de profesionales de TVE desplazados entrevistarán a los efectivos dedicados a labores de extinción, alcaldes, vecinos y responsables de negocios devastados por las llamas, como por ejemplo el dueño de uno de los chiringuitos arrasado en las inmediaciones del Pantano de San Juan.

Asimismo, esta edición especial comunicará cualquier novedad sobre el avance de los flancos de los incendios, la evolución de la temperatura y viento, posibles cortes o reaperturas al tráfico de vías de circulación y lugares habilitados para proporcionar recursos de primera necesidad a personas evacuadas.

También se actualizará de forma constante la información de servicio público relacionada con desalojos y realojos de vecinos, así como las recomendaciones de Protección Civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado útiles para las personas que se encuentran en las zonas de incidencia o sus alrededores.