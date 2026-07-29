Lolita, Santiago Segura y una gran exclusiva en el último 'El perro andaluz' hasta septiembre

Tras una primera temporada que ha consolidado el formato como una de las citas imprescindibles del prime time y que sigue creciendo en audiencia, ‘El perro andaluz by Manu Sánchez’ pone el broche a este primer ciclo. Lo hará en una noche de grandes invitados, música en directo, las secciones que ya son emblema del programa y el anuncio, por primera vez y en exclusiva, de quién representará a España en Eurovisión Junior 2026.

La primera invitada será Lolita, que se sentará con Manu Sánchez para conversar sobre la actualidad, una vida dedicada a los escenarios y los asuntos que más le hacen ladrar. Su visita dejará también algunos de los momentos más divertidos, con Doña Carmen Fuentes, que volverá a abrir el Archivo RTVE para rescatar auténticas joyas televisivas. Además, la sección ‘El perro verde’ volverá a rendir homenaje al inolvidable Jesús Quintero a través de las emblemáticas preguntas con las que el periodista marcó una forma única de conversar y que, en esta ocasión, responderá la propia Lolita.

La música volverá a ocupar un lugar protagonista con María Peláe, que regresa al programa en plena actualidad con un alegato a favor de la libertad de expresión y el compromiso de los artistas.

El siguiente invitado será Santiago Segura, que protagonizará una conversación en la que habrá espacio para el cine, la actualidad, la reflexión y las historias que han marcado su trayectoria. A ellos se unirá María Galiana con sus siempre esperadas ‘Palabras mayores’, una sección que volverá a invitar a la reflexión desde la cultura, la experiencia y el sentido común.

Tampoco faltarán dos de las grandes señas de identidad del formato. Tanto Lolita como Santiago Segura pasarán por el ‘Confesionario’, donde responderán sin filtros a las preguntas más comprometidas, mientras que Manu Sánchez volverá a entregar sus maletines para incorporar nuevos ministros a su particular equipo de Gobierno, que sigue creciendo en cada entrega.

Además, ‘El perro andaluz’ será el escenario elegido para desvelar, por primera vez y en exclusiva, quién representará a España en Eurovisión Junior 2026. La persona que defenderá los colores de RTVE en el certamen, que se celebrará el próximo 24 de octubre en Malta, se dará a conocer durante la emisión del programa.

Con todos estos ingredientes, ‘El perro andaluz’ se despedirá de la audiencia hasta su regreso en septiembre, cerrando una primera temporada que se ha consolidado como una de las grandes referencias del prime time.