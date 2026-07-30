Gonzalo Miró se pone al frente de 'Malas Lenguas' durante las vacaciones de Jesús Cintora

Tras una intensa temporada al frente de ‘Malas Lenguas’, Jesús Cintora disfrutará a partir del lunes 3 de agosto de unas semanas de descanso. Durante sus vacaciones, RTVE confía la presentación del espacio de actualidad a Gonzalo Miró, acompañado por la periodista Ane Ibarzabal como copresentadora.

Con esta sustitución, RTVE apuesta por uno de los rostros de mayor proyección de la televisión para garantizar la continuidad de uno de sus formatos de referencia. Esta temporada, Miró ha copresentado el formato de actualidad en directo de La 1 ‘Directo al grano’ junto a Marta Flich. Con una dilatada trayectoria en radio y televisión, ha participado en algunos de los principales programas de información y debate del país, y ha construido un perfil propio como comunicador y analista. Su versatilidad, capacidad de comunicación y conocimiento de la actualidad política, social y deportiva le han convertido en una de las voces más reconocibles del panorama mediático actual.

Durante los próximos días, estará acompañado por la periodista Ane Ibarzabal, que cuenta con una sólida trayectoria en informativos y como presentadora y que ha formado parte de la redacción de ‘Malas lenguas’ desde el principio. Especializada en actualidad, ha desarrollado buena parte de su carrera en programas informativos y coberturas especiales. Su perfil destaca por el rigor periodístico, la capacidad de análisis y una comunicación cercana.

Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal estarán al frente del programa de lunes a viernes en La 1 y en La 2 y también de ‘Malas lenguas noche’, el espacio de actualidad líder de la noche de los sábados en La 2. Mantendrán la identidad que ha convertido al programa en una referencia de la actualidad política y social: información contrastada, análisis, verificación, pluralidad y servicio público.

Durante el periodo de Gonzalo Miró en ‘Malas lenguas’, ‘Directo al grano’ estará presentado por Marta Flich, que vuelve de vacaciones, y Martín Barreiro.