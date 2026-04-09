'Malas lenguas' celebra con éxito su primer aniversario en RTVE y salta al prime time de los sábados en La 2

‘Malas lenguas’ cumple su primer año en RTVE afianzado como uno de los formatos de actualidad más sólidos de las tardes televisivas. El espacio, presentado y codirigido por Jesús Cintora, se ha consolidado gracias a una fórmula que combina el análisis riguroso del día a día con un enfoque accesible y un firme compromiso contra los bulos y la desinformación.

A lo largo de sus tres horas diarias de emisión -de 17:45 a 19:40 en La 2, y de 19:40 a 20:25 en La 1- el programa ofrece un análisis de titulares, declaraciones e imágenes, combinado con herramientas de fact-checking en colaboración con VerificaRTVE. Todo ello, con elementos y ritmo propios de formatos de entretenimiento.

Un enfoque que apuesta por la participación de los periodistas y líderes de opinión que forman el sólido plantel de colaboradores del programa, convertido en una de sus grandes señas de identidad. Analistas de referencia aportan mirada, criterio y debate a un formato que encuentra en la diversidad de opiniones uno de sus principales valores. Junto a ellos, un equipo de reporteros de primer nivel sobre el terreno. Un engranaje que, sumado a la solvencia y experiencia de Jesús Cintora al frente, ha sido clave para consolidar ‘Malas lenguas’ como una propuesta con personalidad propia dentro de la televisión actual.

Liderazgo y crecimiento en audiencia En estos 12 meses, ‘Malas lenguas’ ha tenido una evolución ascendente hasta consolidarse como uno de los programas más vistos de la televisión. En marzo, registró en La 1 un 11,3% de cuota de pantalla, 959.000 espectadores y más de 2 millones de contactos, lo que supone una mejora de tres puntos para la cadena respecto al mismo periodo de 2025. Y en La 2, alcanzó un 7,3% y 532.000 espectadores, el mejor dato mensual desde su estreno, con un crecimiento de 4,3 puntos en este primer trimestre de 2026 frente al año anterior y el mejor arranque anual de la cadena en esa franja desde 1998. Para Jesús Cintora, este balance refleja el trabajo conjunto de todo el equipo: “En este primer año hemos consolidado un formato que demuestra que se puede hacer análisis riguroso sin renunciar a ser accesible, explicando la actualidad con claridad para que cualquier ciudadano entienda qué está pasando y cómo le afecta en su día a día. La pluralidad de voces y el espíritu crítico han sido nuestras señas de identidad, y creemos que eso conecta con la audiencia”.