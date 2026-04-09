La Fundación Inocente entrega la primera parte de la recaudación de la Gala de La 1

La Fundación Inocente ha entregado este miércoles la primera convocatoria de ayudas de este año. En esta edición, se han recibido 61 proyectos, de los cuales se han seleccionado 53, con una dotación total superior al millón de euros (1.007.226 €) y un alcance estimado de más de 20.000 beneficiarios. Estas ayudas han sido financiadas gracias a las donaciones realizadas durante la ‘Gala Inocente, Inocente’ emitida por La 1 el pasado 28 de diciembre.

El objetivo de esta edición es el acompañamiento integral a menores con cáncer y sus familias, reforzado por líneas específicas de alojamiento y apoyo al desplazamiento, terapias y respiro familiar, así como una apuesta por la innovación tecnológica y la humanización hospitalaria.

El acto, celebrado en el Espacio Fundación Telefónica y presentado por Carolina Casado y Goyo González, contó con la presencia de José Velasco, presidente de la Fundación Inocente; María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE; Verónica Ortiz, presidenta de la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil, e Inés Temes, directora de Innovación social, Educación, Empleo y Voluntariado de Fundación Telefónica, así como Miriam García Corrales, directora de Entretenimiento de RTVE.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, señaló que la gala “es uno de los pilares de la Navidad en TVE y nos ayuda a poner el foco en lo importante, nos hace pararnos y pensar, porque lo que sale del corazón llega al corazón”.

La ‘Gala Inocente, Inocente 2025’, presentada por Paula Vázquez, Juanma Iturriaga, Jacob Petrus y Carolina Casado celebró su 30º aniversario repasando su historia y sus mejores bromas y sorprendiendo a nuevas víctimas inocentes, con mucho humor y un fin solidario: colaborar en la lucha contra el cáncer infantil e impulsar programas asistenciales y de investigación para los menores y sus familias.

La gala fue líder en audiencia y en solidaridad. Logró una audiencia media de 1.088.000 personas y un 15% de cuota, con casi 6 millones de espectadores únicos. Es su máxima cuota desde 2017 y mayor volumen de espectadores desde 2022. Lideró su franja con más de cinco puntos de diferencia sobre su inmediato competidor.

Además, a lo largo de su emisión, recibió donaciones por más de dos millones de euros, su máximo desde 2017, que se destinarán a la lucha contra el cáncer infantil. Todo un récord de solidaridad para este evento que puso el broche final a una noche de humor y sorpresas, con bromas a Santi Cazorla, Itziar Miranda, Aitor Albizua, Leire Martínez y Nadia de Santiago.

En los próximos meses, la Fundación Inocente resolverá su convocatoria de ayudas para proyectos de investigación en cáncer infantil que se encuentra en fase de evaluación por parte de la Agencia Estatal de Investigación.