'Versión Española' emite los mejores cortos del XXIII Concurso Iberoamericano de cortometrajes Versión española / SGAE

El programa de La 2 ‘Versión española’ comenzará a emitir este sábado los cortos seleccionados en la Sección Oficial el Concurso Iberoamericano de cortometrajes Versión española / SGAE, que este año celebra su 23ª edición. Por el certamen pasan los nuevos creadores con mayor proyección del panorama, como también lo fueron J.J. Bayona, Alauda Ruiz de Azúa, Daniel Sánchez Arévalo, Mar Coll, Rodrigo Sorogoyen, Nely Reguera, Fernando Franco, Alberto Rodríguez o Eva Libertad, entre tantos.

Este año, la redacción del programa ha recibido 1.210 inscripciones llegadas desde España y Lationamérica. Los 12 finalistas se emitirán en ‘Versión española’ entre los meses de abril y junio. Se trata de una selección de los trabajos más sobresalientes, que experimentan en todos los registros: comedia, documental de creación, drama o ensayo.

El palmarés se dará a conocer en el último programa de la temporada, donde se podrá volver a disfrutar de los cortometrajes ganadores en horario de prime time.

Estos son los 12 trabajos seleccionados

VerdeRojo

‘Verderojo’. Andrés Suarez y Miguel A. Almanza, 10´

Será el primero en emitirse este sábado, después de la película ‘Voy a pasármelo bien’, de David Serrano. Cuenta la historia del reencuentro de dos amigos que hace tiempo que no se ven. Todo parece ir bien, pero en el momento de despedirse, ocurre algo que a uno de ellos le trastoca. Podría ignorarlo y seguir su camino, pero, ¿es la mejor opción? ¿Lo dejará pasar o hará algo al respecto?

Los Pantonne

‘Los Pantonne’. Florencia Momo, 20´ (Argentina)

Leonardo, sumido en una crisis el día de su boda, recurre al apoyo de su hermano Javier Pantonne y se refugia en su casa. En medio del caos, los Pantonne intentan contener el desbordante escenario, pero serán los hijos pequeños quienes demostrarán ser los únicos capaces de resolver semejante situación.

Bariazioak

‘Bariazioak’. Lur Olaizola Izarralde, 17´

Maite, Unai y Merche son los estudiantes de encuadernación de Alicia. Comparten un taller donde cortan, cosen y pegan hojas para alargar la vida de los libros. Mientras cada uno trabaja en su libro conversan sobre la vida, el duelo y sus variaciones.

La gent normal

‘La gent normal’. Isabel Ferrando, 15´

Cristina tiene 16 años, vive en un pequeño pueblo de la Comunidad Valenciana, donde el qué dirán y mantener las buenas apariencias están a la orden del día. Es la semana en que se celebran las fiestas patronales y, según marca la tradición, el último día de fiestas se debe bailar un pasodoble entre padres e hijas en la plaza del pueblo.

Éstas serán unas fiestas complicadas para ella, ya que su padre acaba de marcharse de casa. Cristina realiza los preparativos de las fiestas, confiando en que su padre volverá, se enfrentará por primera vez a los valores tradicionales que le han inculcado y se planteará, por primera vez, quién quiere ser.

Y Rosa

‘Y Rosa’. Alberto Alber, 12´ (Documental)

A través de imágenes del archivo de su boda celebrada en 1988, la madre del director teje el relato de su relación con el hombre con el que se casó.

Este es un viaje a través de la memoria, donde el registro del pasado dialoga con el presente, revelando cómo el tiempo transforma la identidad y los vínculos. En esta exploración íntima, la obra no solo cuenta la historia de una esposa, sino que también reflexiona sobre el poder de las imágenes para preservar, reinterpretar y resignificar nuestras propias vidas.

Una vocal

‘Una vocal’. Polo Menárguez, 13´

Ana y Amparo, hija y madre, se enfrentan a los recuerdos familiares en uno de los lugares más extraños de su vida: la salita de espera de un anatómico forense. Al otro lado les espera el cadáver del hombre que les ha destrozado la vida. Están allí para reconocerlo, después que este haya sufrido un terrible accidente.

Dreams for a better past

‘Dreams for a better past’. Albert Kuhn, 21´

Una fotografía, un silencioso legado de poder y batallas ideológicas que resuenan a través de varias generaciones. Buscando entre los fragmentos del pasado, vislumbro aquello que elegimos no ver, lo que se escapa por las grietas de nuestra conciencia. ¿Cómo heredamos lo que no podemos comprender, obligándonos a repetir los mismos gestos una y otra vez?

California

‘California’. Emmanuel Medina, 20´

Tras la muerte de su madre, Cipri se hace cargo del negocio familiar: el Hostal California. Allí conoce a Maribel, una huésped con el corazón roto. Ambos intentan sobrellevar su dolor mientras la vida en el hostal sigue su curso.

Dicen que tu padre

‘Dicen que tu padre’. Aitor Abio, 14´

Cuando su padre se ve envuelto en un escándalo del que no quiere hablar, Izaro intenta proteger a su hermana pequeña manteniéndola al margen.

El color gris

‘El color gris’. Marina Velázquez Benítez, 20´

Después de mucho tiempo sin verse, Sara tiene que volar de urgencia desde Londres a Madrid: su padre ha sido ingresado por un intento de suicidio.

I walked through the wall

‘I walked through the walls’. Pablo Larcuen, 8´

Una esposa y madre que se siente atrapada en una vida de servicio a su familia descubre accidentalmente el poder de atravesar paredes.

Los murciélagos han abandonado el campanario

‘Los murciélagos han abandonado el campanario’. Alfonso Bernal y Manuel Bernal, 15´

En una oscura y solitaria morada escondida en el bosque, conviven en comuna un viejo vampiro cineasta y sus cinco discípulos. La noche del cumpleaños del vampiro, durante el desayuno nocturno, éste les comunica su último deseo: rodar un plano al que nunca se ha enfrentado, la salida del sol, esa misma noche.