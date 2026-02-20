'Esperando a Dalí', de David Pujol, en 'Versión Española'
- En plató, con Cayetana Guillén Cuervo, el director junto al actor José Ángel Egido
- Domingo 22 de febrero, a las 23:00 horas en La 2 y en RTVE Play
‘Versión Española’ se sumerge este domingo en ’Esperando a Dalí’, una divertida fábula sobre la importancia de soñar y ser auténtico. Cayetana Guillén Cuervo, presentadora del programa, recibirá a su director, David Pujol y al actor José Ángel Egido, que interpreta en la cinta al mítico chófer de Salvador Dalí, Arturo Caminada.
José García e Iván Massagué encabezan el reparto de la película, en el que figuran, además de Egido, Clara Ponsot, Nicolás Cazalè, Pol López, Alberto Lozano, Paco Tous, José Ángel Egido y Vicky Peña, que interpreta a Gala.
Tras dirigir las series documentales ‘elBulli, historia de un sueño’ y ‘Salvador Dalí, en busca de la inmortalidad’, David Pujol se inspiró en esa Cadaqués de los años setenta, llena de contrastes entre el surrealismo de Salvador Dalí, la gauche divine, el movimiento hippie y la Guardia Civil. El resultado es esta divertida fábula en la que todos los personajes alcanzan sus sueños…
‘Esperando a Dalí’
En 1974, los hermanos Fernando y Alberto, cocineros del mejor restaurante francés de Barcelona, huyen a Cadaqués por las implicaciones políticas de uno de ellos. Una vez allí, quedan atrapados por el ambiente mágico del lugar, impregnado por la presencia del artista Salvador Dalí en cada uno de sus rincones.
Jules, el excéntrico dueño del restaurante donde trabajan, ve la oportunidad de cumplir su sueño: que Salvador Dalí venga a comer a su restaurante. Esta obsesiva admiración de Jules por el artista llevará a los hermanos a accidentadas y surrealistas aventuras.