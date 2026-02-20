'Esperando a Dalí', de David Pujol, en 'Versión Española'

‘Versión Española’ se sumerge este domingo en ’Esperando a Dalí’, una divertida fábula sobre la importancia de soñar y ser auténtico. Cayetana Guillén Cuervo, presentadora del programa, recibirá a su director, David Pujol y al actor José Ángel Egido, que interpreta en la cinta al mítico chófer de Salvador Dalí, Arturo Caminada.

José García e Iván Massagué encabezan el reparto de la película, en el que figuran, además de Egido, Clara Ponsot, Nicolás Cazalè, Pol López, Alberto Lozano, Paco Tous, José Ángel Egido y Vicky Peña, que interpreta a Gala.

Tras dirigir las series documentales ‘elBulli, historia de un sueño’ y ‘Salvador Dalí, en busca de la inmortalidad’, David Pujol se inspiró en esa Cadaqués de los años setenta, llena de contrastes entre el surrealismo de Salvador Dalí, la gauche divine, el movimiento hippie y la Guardia Civil. El resultado es esta divertida fábula en la que todos los personajes alcanzan sus sueños…