Jesús Carmona presenta su último espectáculo de danza en 'Atención Obras'

Esta semana, en ‘Atención Obras’, Cayetana Guillén Cuervo entrevistará al bailaor y coreógrafo Jesús Carmona antes del estreno de ‘Tentativo (basado en paisajes reales)’, el nuevo espectáculo de su compañía de danza.

Con coreografía de Jesús Carmona, dirección escénica de Luis Luque y dirección musical de Manu Masaedo, es una propuesta sensorial y abierta que no renuncia a la investigación, ni al impulso transformador del flamenco. Su estreno, que tendrá lugar el próximo 27 de febrero en Centro Danza Matadero (Madrid), invita al espectador a realizar su propio viaje. Una creación que parte de una exploración física y conceptual sobre cómo el cuerpo retiene, transforma y proyecta recuerdos.

Jesús Carmona posee desde 2022 dos Premios Max como Mejor Intérprete Masculino de Danza y Mejor Espectáculo por ‘Baile de Bestias’, además del Premio Nacional de Danza, el Premio Benois de la Danse y el Premio ‘El Ojo Crítico de RNE’, entre otros, por lo que está considerado como uno de los mejores bailarines del mundo.

Tras el estreno de ‘Tentativo (basado en paisajes reales)’, Jesús Carmona tiene programada una gira nacional e internacional durante la temporada 2026-2027.

Además de Jesús Carmona, estarán también Luis Luque y sus bailarines en uno de los ensayos previos al estreno.