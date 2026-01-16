Marcos Morau presenta el espectáculo de danza 'La muerte y la primavera' en 'Atención Obras'

Cayetana Guillén Cuervo recibe en una nueva edición de ‘Atención Obras’ al director de la compañía de danza contemporánea La Veronal, Marcos Morau. El coreógrafo viene a hablar de ‘La muerte y la primavera’, su nueva creación, inspirada en la novela homónima de Mercè Rodoreda.

Tras su estreno en agosto de 2025 en la Bienal de Venecia y su exitoso paso por Barcelona, donde agotó todas las entradas, el espectáculo llega ahora a Centro Danza Matadero, en Madrid, del 15 al 25 de enero.

Marcos Morau presenta 'La muerte y la primavera' ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA

En esta nueva obra para La Veronal, Morau se adentra en el universo más enigmático y radical de la escritora catalana, a través de una potente fantasía de imágenes, gestos y cuerpos. Una coreografía que explora lo que fluye y germina en el subsuelo de la novela, allí donde lo vivo se impone a toda ley. Con música original de Maria Arnal, este espectáculo-concierto propone un viaje sensorial y poético donde vida y muerte danzan de forma implacable.

Durante el programa, también hablarán con él de sus más de 20 años dirigiendo La Veronal, una de las compañías de danza contemporánea más prestigiosas del mundo.