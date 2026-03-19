'As Bestas' llega a 'Versión Española' con Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña y Diego Anido

El programa de La 2 ‘Versión Española’ recibe este sábado en su coloquio a varios miembros del equipo de ‘As Bestas’, el thriller que obtuvo nueve premios Goya en 2023. Su director, Rodrigo Sorogoyen, la guionista Isabel Peña y el actor Diego Anido comentan con Cayetana Guillén Cuervo los entresijos de una historia asfixiante que profundiza en los dilemas del mundo rural.

“¿Qué te aburrimos, francés?”

Antoine y Olga (Denis Ménochet y Marina Föis) son una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta (Luis Zahera y Diego Anido), hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno.

Coloquio de 'As bestas' en Version española

Aclamada por crítica y público, ‘As bestas’ ha sido uno de los acontecimientos de nuestro cine. El César al mejor film extranjero de la Academia francesa fue el preludio de sus nueve premios Goya, incluyendo mejor película, dirección, guion y actor protagonista. En total, recibió 17 nominaciones.

‘As bestas’ se llevó también el máximo galardón en los Premios Forqué y Feroz y el de Mejor película en el Festival Internacional de Tokyo 2022.

Rodrigo Sorogoyen, director de 'As bestas' en 'Version española'

El tándem creativo formado por Rodrigo Sorogoyen e Isa Peña ha marcado el cine español de los últimos años. ‘As bestas’ partió de un titular que leyeron en el periódico: “nos llenó de intriga y empezamos a investigar. Los dos sentimos que era una gran historia para nuestra siguiente película. Sin embargo, el proyecto se dilató y nos acompañó siete años”.