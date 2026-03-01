En el 'backstage' de los Goya: 'cabezones' acunados como bebés, selfies con desenfreno y hasta algún apagón

En las bambalinas de los Goya el vértigo es norma y la magia del caos inaudito cobra forma: por ejemplo, ver a Gonzalo Suárez, el Goya de Honor 2026, sostener el cabezón boca abajo, destapando sin pudor el cogote del pintor aragonés, mientras charla con Rodrigo Sorogoyen cerveza en ristre, por detrás pasa Inés Hernand a toda velocidad y de repente irrumpe el grupo La Casa Azul a lo Daft Punk, como con cascos y gafas de realidad virtual. O sea, todo es posible e imposible a la vez. De hecho, ver a Gonzalo Suárez junto a Marina Rivers es eso mismo: posible e imposible a la vez.

Pero mejor vayamos cronológicamente repasando el privilegio de ver a los ganadores de los Goya nada más recoger el premio. Con Nagore Aramburu, por ejemplo, la primera de todas, muy alegre, por supuesto, con su Goya de mejor actriz de reparto, y reflexionando sobre que sus compañeros de Los Domingos o de Maspalomas van a padecer durante mucho más rato que ella de nervios...

O Albert Serra, que ha dejado claro que no ha tenido ningún problema en ajustarse al minuto estipulado de discurso tras obtener el Goya al mejor documental por Tardes de Soledad: “¿Lo he clavado? Es lo que me gusta. Yo trabajaba de paleta con un jefe que me decía que hay que hacer las cosas bien y rápido”, ha contado enfatizando ese "rápido" con vis cómica. Y luego ha recordado que rueda las películas en muy pocos días y no habrá muchos cineastas así. Y todo esto mientras un grupo de palmeros flamencos practicaban su arte sin el menor pudor al lado.

Y de repente un aullido en el ‘backstage’, y es que Álvaro Cervantes, que estaba nominado por Sorda, ha ganado y ha entrado como un huracán de felicidad abrazándose con Miki Esparbé, Enric Auquer y más compañeros, cantando lololo incluso, ufanísimos por su amigo, mientras los entregadores de premio y cantantes que actuaban en la gala, como Leticia Dolera y Rossie de Palma, entre otras, se hacían un selfie.

Álvaro Cervantes, tras ganar el premio a mejor actor de reparto. David Zorrakino David Zorrakino

Y, entre todo ese jaleo, un apagón en el set de Inés Hernand, Núria Marín y Marina Rivers, que movilizó a los ‘señores y señoras Lobo’ ('señoros' imposible) de producción para arreglarlo en un pispas, y así mientras le hacían fotos a Cervantes posando con el Goya, ¡se hizo la luz!

Y otros entregadores de premio como Leonor Watling o Silvia Abril siguiendo con mucho interés la gala, o la preciada foto de Rigoberta Bandini, en un segundo cambio de vestido, con los niños de la Escola Coral d'Orfeó Catalá que se sienten muy contentos por ello antes de su propia ‘performance’ junto a Alba Molina y Ángeles Toledano.