En el 'backstage' de los Goya: 'cabezones' acunados como bebés, selfies con desenfreno y hasta algún apagón
- Espontaneidad, magia, caos y ternura durante más de tres horas tras el escenario de la gala
En las bambalinas de los Goya el vértigo es norma y la magia del caos inaudito cobra forma: por ejemplo, ver a Gonzalo Suárez, el Goya de Honor 2026, sostener el cabezón boca abajo, destapando sin pudor el cogote del pintor aragonés, mientras charla con Rodrigo Sorogoyen cerveza en ristre, por detrás pasa Inés Hernand a toda velocidad y de repente irrumpe el grupo La Casa Azul a lo Daft Punk, como con cascos y gafas de realidad virtual. O sea, todo es posible e imposible a la vez. De hecho, ver a Gonzalo Suárez junto a Marina Rivers es eso mismo: posible e imposible a la vez.
Pero mejor vayamos cronológicamente repasando el privilegio de ver a los ganadores de los Goya nada más recoger el premio. Con Nagore Aramburu, por ejemplo, la primera de todas, muy alegre, por supuesto, con su Goya de mejor actriz de reparto, y reflexionando sobre que sus compañeros de Los Domingos o de Maspalomas van a padecer durante mucho más rato que ella de nervios...
O Albert Serra, que ha dejado claro que no ha tenido ningún problema en ajustarse al minuto estipulado de discurso tras obtener el Goya al mejor documental por Tardes de Soledad: “¿Lo he clavado? Es lo que me gusta. Yo trabajaba de paleta con un jefe que me decía que hay que hacer las cosas bien y rápido”, ha contado enfatizando ese "rápido" con vis cómica. Y luego ha recordado que rueda las películas en muy pocos días y no habrá muchos cineastas así. Y todo esto mientras un grupo de palmeros flamencos practicaban su arte sin el menor pudor al lado.
Y de repente un aullido en el ‘backstage’, y es que Álvaro Cervantes, que estaba nominado por Sorda, ha ganado y ha entrado como un huracán de felicidad abrazándose con Miki Esparbé, Enric Auquer y más compañeros, cantando lololo incluso, ufanísimos por su amigo, mientras los entregadores de premio y cantantes que actuaban en la gala, como Leticia Dolera y Rossie de Palma, entre otras, se hacían un selfie.
Y, entre todo ese jaleo, un apagón en el set de Inés Hernand, Núria Marín y Marina Rivers, que movilizó a los ‘señores y señoras Lobo’ ('señoros' imposible) de producción para arreglarlo en un pispas, y así mientras le hacían fotos a Cervantes posando con el Goya, ¡se hizo la luz!
Y otros entregadores de premio como Leonor Watling o Silvia Abril siguiendo con mucho interés la gala, o la preciada foto de Rigoberta Bandini, en un segundo cambio de vestido, con los niños de la Escola Coral d'Orfeó Catalá que se sienten muy contentos por ello antes de su propia ‘performance’ junto a Alba Molina y Ángeles Toledano.
Antonio Fernández Gabarre: “¡Mañana la Cañada va a estar a reventar!”
Un momento especialmente tierno fue cuando Antonio Fernández Gabarre aterrizó con su Goya a mejor actor revelación por su papel en Ciudad sin sueño, el de un adolescente gitano de 15 años que vive en la Cañada Real (Madrid). “¡Mañana la Cañada va a estar a reventar!”, comenta. Y preguntado sobre si es consciente que le puede cambiar la vida, secunda: “Eso me han dicho”. Y justo en ese momento llega Paco León y saluda al chaval efusivísimo, y se hacen un ‘selfie’, y Karla Sofía Gascón le da la enhorabuena.
Entre bastidores había ajetreo y mensajes encriptados entre el amplio equipo que gestionaba la vorágine, tipo “Natalie Portman no se vuelve a sentar”, que a saber qué demonios quiere decir. Y es cuando llega Alba Flores muy emocionada, llorando, vamos, previa entrada de Laura Weissmahr dando palmas y olé. Porque incluso Silvia Pérez Cruz le costó entrar por lo conmovida, y es que habían ganado el Goya a la Mejor Canción Original por la canción Flores para Antonio.
Flores reflexionó al borde del quebranto sobre el momento que estaba viviendo. “Todo empezó hace muchos años, casi 40. No sé qué deparará más mi vida, pero siento que esto es algo que quería hacer y la gente lo honra”, ha dicho antes de resumir su estado con una frase tan sincera como contundente: “Yo estoy sobrepasada”.
Más detalles curiosos. El Auditori Forum de Barcelona es tan grande que las estrellas se mueven a veces en carritos de golf. Y algunos que entregan el premio, luego, sin mirar atrás, ni a la gala, se van a tomar algo, a descansar y pasarla bien. Y Sorogoyen haciéndole a Vicky Luengo, que ambos entregaban juntos un premio, el gesto con las manos de “vaya tela” en el 'backstage' para después espetarle: “Llevo una hora esperándote”.
En medio de este revoloteo constante de cabezones dorados, merece capítulo aparte la coreografía improvisada para transportar el Goya: hay quien lo acuna como si fuera un recién nacido y hay quien lo agarra sin miramientos, a lo bolso de playa, jugándose la integridad del premio. Y el clásico de “cuánto pesa” de Miriam Garlo, Mejor Actriz Revelación.
Bayona, Victoria Abril, Antonia Sanjuán, la ausencia de Susan Sarandon, muchos pines de ‘Free Palestine’, a la vez la confirmación de la muerte de Alí Jameneí en Irán sin que nadie parezca percatarse, un grito en el otro set de “¡Que calles tío! ¡Qué te puto calles!”, de Marina Rivers en modo alarido… y el regocijo ilimitado de los ganadores cuando llegan con su Goya. “Aquí estoy, temblando. No lo tenía yo tan claro”, confiesa José Ramón Soroiz, triunfador de la noche como Mejor Actor por Maspalomas.
Y, finalmente, ya llega el esperado rodillo de Los domingos. Con Patricia López Arnaiz, llorando, tras ganar a Mejor Actriz por esta película. Y Alauda Ruiz de Azúa, que gana a mejor guion, a mejor directora, a mejor película… “Ave María, cuando serás mía”, se canta por ahí. Incluso surge J. A. Bayona porque le han dicho que tiene que hacer algo, que al final no, y casi nadie le hace caso. Porque es el momento Alauda. Esto es, domingos de gloria. Porque el sábado ya ha pasado a mayor gloria de Alauda Ruiz de Azua y es su día.
