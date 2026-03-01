Gonzalo Suárez, Goya de Honor 2026: "El cine es el último reducto para soñar despierto"
- La actriz Maria de Medeiros lo ha definido como "un creador único" antes de entregarle el premio
- El cineasta ha aludido a Donald Trump como "un hombre que juega al golf con nuestro mundo"
Gonzalo Suárez nunca se ha parecido a nadie, ni siquiera a sí mismo. Quizás por eso se ha desmarcado de la parquedad con la que recogió su único cabezón por Remando al viento en 1989. El director ha agradecido el Goya de Honor 2026 como "un regalo de cumpleaños" y ha celebrado que las películas sean "el último reducto para soñar despierto". También ha tenido un guiño político al aludir a "un hombre que juega al golf con nuestro mundo impunemente tratando de meterlo en el agujero más negro. Ese hombre, de cuyo nombre no quiero acordarme, me impele a contaros un cuento".
El creador ha reivindicado el cine como un género que ha sobrevivido "a las redes y a las cavernas". Y, con ironía, ha asegurado que "Dios nos premia con los sueños y nos castiga con la realidad".
Los asistentes han ovacionado la intervención del director en esta ceremonia de los Goya en Barcelona; una ciudad en la que se dio la "circunstancia" de publicar sus "primeros libros", " rodar películas" y "tener cuatro hijos".
Maria de Medeiros: "Un creador único"
La actriz Maria de Medeiros ha entregado el Goya de Honor 2026 a Gonzalo Suárez. La intérprete, que trabajó a sus órdenes en El detective y la muerte, recordó esa película como "una perla" en su trayectoria. La portuguesa lo ha calificado de un "creador único" por su "brillantez literaria" y "su inmensa libertad artística". También ha recordado que "Julio Cortázar destacó en él su capacidad de sorprender" y "transitar con total facilidad entre varias formas de expresión".
"Me gustaría volver a decir 'acción'"
Suárez, de 91 años, ha recibido este Goya de Honor que reconoce seis décadas dedicadas a un oficio en que lo ha sido todo: director, guionista, productor y actor. Además, ha escrito novelas y ha ejercido de periodista deportivo con el alias Martín Girard. Incansable, en las entrevistas previas a la ceremonia ha reiterado su deseo de volver a rodar una película.
"Me alegra mucho este premio porque abarca toda mi obra, aunque siento añoranza de que no me pille haciendo cine. Me gustaría volver a decir 'acción' y 'corten' porque el cine es acción", ha asegurado.
Con este galardón, la Academia ha decidido por unanimidad reconocer una "filmografía sorprendente" en la que ha experimentado con todos los géneros. Cine experimental y comercial; adaptaciones literarias propias y ajenas. Entre sus títulos, Ditirambo, El extraño caso del doctor Fausto, La Regenta, Morbo, Epílogo, Remando al viento -Concha de Plata y Goya a Mejor Dirección-, El detective y la muerte.
Ha dirigido a los principales actores y actrices de este país. "Con todos los intérpretes me he llevado bien", ha rememorado Suárez en una entrevista. El cineasta también recibió el Premio Nacional de Cinematografía en 1991 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.